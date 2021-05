Gebouw van DPG Media in Antwerpen gedeeltelijk ontruimd na dreiging

In Antwerpen wordt het gebouw van DPG Media aan het Mediaplein naast het Centraal Station maandagavond uit voorzorg gedeeltelijk ontruimd omwille van een dreigbericht. Dat zegt de lokale politie. Het bericht wordt nog onderzocht, maar de politie wil naar eigen zeggen geen risico’s nemen.

Het bericht wordt nog onderzocht, maar de politie wil naar eigen zeggen geen risico’s nemen. Over de precieze vorm of inhoud van het dreigbericht of over de afzender wil de politie geen details kwijt. Vermoedelijk zal er een ‘sweeping’ gebeuren van een deel van het gebouw, tot een volledige ontruiming komt het voorlopig niet.

‘Zorgwekkend nieuws uit Antwerpen. Bedreigingen tegen journalisten kunnen nooit’, schrijft Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) op Twitter.

