Remco Evenepoel stort in en mag top tien vergeten, Egan Bernal verplettert iedereen in ingekorte koninginnenrit

Egan Bernal heeft de puntjes op de i gezet in de zestiende etappe van de Giro. De rozetruidrager reed iedereen aan flarden op de laatste klim van de koninginnenrit, die door het slechte weer ingekort moest worden. Remco Evenepoel moest nog voor het begin van de laatste klim lossen, verloor meer dan 24 minuten en mag een plaats in de top tien vergeten.

Hoe kwam de zege tot stand?

De dag begon met goed nieuws voor de renners: door het slechte weer werd de koninginnenetappe van deze Giro van 212 naar 155 kilometer ingekort. Twee van de vier hellingen werden ook geschrapt: de Passo Fedaia en de Passo Pordoi, die met een hoogte van 2.239 meter het dak van deze Giro had moeten worden.

Op het ingekorte parcours ontstond vrij snel een kopgroep van 24 man. Daarbij ook twee landgenoten: Louis Vervaeke en Harm Vanhoucke. In de afdaling van de eerste helling van de dag reed vervolgens een groep van zes weg onder impuls van meesterdaler Vincenzo Nibali. Onder meer João Almeida en Davide Formolo schoven mee.

Op de Passo Giau, de laatste klim van de dag, nam EF Education-Nippo vervolgens het tempo in handen. De mannen van Hugh Carthy, geleid door een zeer sterke Alberto Bettiol, dunden het peloton in sneltempo uit. Ze dichtten het gat naar de leiders, waar Formolo en Antonio Pedrero de sterksten bleken. Remco Evenepoel moest door het beukwerk van EF al zeer vroeg uit het peloton lossen en zou meer dan 24 minuten verliezen.

Behalve Evenepoel moesten ook een pak andere favorieten stelselmatig lossen uit de groep der favorieten. Alexander Vlasov moest lossen door materiaalpech en probeerde nog aan te klampen, terwijl nummer twee Simon Yates kraakte.

De kopgroep spatte nadien volledig uit elkaar toen roze trui Egan Bernal zelf aanviel: niemand kon volgen. Bernal ging vervolgens ook over Formolo en Pedrero heen, kwam alleen over de top van de Passo Giau en kwam na een afdaling van zo’n 15 kilometer alleen aan in Cortina d’Ampezzo.

Een tevreden Bernal. Foto: REUTERS

Wie reed zich nog in de kijker?

Als we Egan Bernal en enkele andere favorieten even buiten beschouwing laten, liet vooral Vincenzo Nibali zich opmerken. De Haai van Messina kende tot nu toe geen makkelijke Giro, maar met zijn meesterlijke daalkunsten ranselde hij de kopgroep wel uit elkaar. Davide Formolo en vooral de verrassende Antonio Pedrero reden zich op de Passo Giau in de kijker, maar zij hadden geen kans toen Egan Bernal hen voorbij kwam zoeven.

Wat deden de favorieten?

Egan Bernal was uiteraard de man van de dag: hij heeft de Giro nu definitief naar zijn hand gezet. Verder hadden Damiano Caruso en Romain Bardet een begenadigde dag. De nummers drie negen van het algemeen klassement waren geen partij voor de ontketende Colombiaan, maar konden hem het dichtste benaderen. Daarmee doen ze een zeer goede zaak in het klassement.

De grote verliezers in het klassement zijn Remco Evenepoel en Simon Yates. Evenepoel moest nog voor de eigenlijke beklimming van de Passo Giau lossen uit het peloton, verloor vele minuten en mag zijn top tien-droom opbergen. Yates moest op zijn beurt ook vrij vroeg lossen op de Passo Giau en is zijn tweede plaats in het klassement kwijt.

Verder nog iets leuk dat u moet weten?

Als u de koers vandaag op televisie volgde, was er niet veel te beleven. De regie kende grote problemen, waardoor de laatste 20 kilometer geen livebeelden van de koers getoond konden worden. Kijkers kregen in plaats daarvan de hele tijd beelden van de finishlijn in Cortina d’Ampezzo te zien: leuke reclame voor het stadje en zijn inwoners, niet voor de Giro-organisatie.

Iets minder leuk dat u moet weten: intussen blijft Lotto Soudal nog maar met twee renners over in deze Giro. Ook Thomas De Gendt is met pijn in het hart vertrokken. Hij ging niet meer van start in deze zestiende rit. Enkel Harm Vanhoucke en Stefano Oldani verdedigen nu nog de eer van de Belgische ploeg.