Rapport over Diana-interview noopt BBC tot intern onderzoek

De Britse openbare omroep BBC neemt maatregelen nadat een rapport van een onafhankelijke commissie ernstige misleiding heeft vastgesteld om prinses Diana te strikken voor een interview in 1995. Het belooft de interne procedures uit te pluizen op mogelijk misbruik.

De Britse openbare omroep BBC onderneemt actie nadat een onafhankelijke commissie heeft vastgesteld dat er ‘misleidende methodes’ werden gebruikt om in 1995 een interview te krijgen met de Britse prinses Diana. Martin Bashir, de journalist in kwestie, had valse bankafschriften gebruikt om prinses Diana te strikken voor een interview. Hij had haar doen geloven dat naaste medewerkers informatie aan de tabloids wilden verkopen.

‘We mogen niet veronderstellen dat vergissingen uit het verleden vandaag niet kunnen plaatsvinden. We moeten ons daarvan vergewissen’, verklaart de BBC in een reactie op de onthullingen uit het onderzoek. Zo zal de BBC zijn redactiebeleid herbekijken. De BBC merkt wel op dat de interne processen en richtlijnen vandaag sterker zijn dan die in 1995. De Britse openbare omroep zal ook onderzoek doen naar de manier waarop Bashir in 2016 weer aan de slag kon voor de BBC. Toen werden er al vragen gesteld over het onderzoek. De reporter vertrok eerder deze maand bij de BBC omwille van gezondheidsredenen.

In een interview met The Sunday Times zei Bashir dat hij Lady Di ‘nooit pijn heeft willen doen’, en ‘ik denk niet dat we dat hebben gedaan’. Zowel prins William als prins Harry, de zonen van de in 1997 overleden prinses Diana, reageerden furieus op de onthullingen. ‘De BBC heeft mijn moeder bedrogen en in de steek gelaten’, zei hij.

De regering heeft zich op het dossier gestort. Die zit vol BBC-critici en zij zien hun kans schoon om de directie opnieuw in het vizier te nemen. De Britse minister van Cultuur Oliver Dowden sprak over een kans om de ‘werkcultuur van de BBC te veranderen’. De BBC staat bovendien aan het begin van de onderhandelingen over de beheersovereenkomst. Critici vrezen dat de regering de openbare omroep wil kortwieken.