‘Mogelijk extra sancties’ op buitengewone Europese top na arrestatie Wit-Russische journalist

De arrestatie van de 26-jarige journalist Roman Protasevitsj door het Wit-Russische regime leidt tot internationale verontwaardiging. Zo heeft de Europese Unie gedreigd met verdere sancties tegen Wit-Rusland.

Maandagavond komt een buitengewone Europese top bijeen over de arrestatie van Roman Protasevitsj, een kopstuk van de Wit-Russische oppositie. ‘Gevolgen en mogelijke sancties zullen bij deze gelegenheid worden besproken’, stelt de woordvoerder van Europees president Charles Michel. Hij riep eerder al op tot een onderzoek door de Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart (ICAO), nadat het vliegtuig waarop de journalist reisde, werd omgeleid naar Wit-Rusland. ‘Een ICAO-onderzoek naar het incident zal essentieel zijn’, aldus Michel.

Wegens de aanhoudende onderdrukking van de democratische beweging in Wit-Rusland heeft de EU vorig jaar al sancties uitgevaardigd tegen onder meer de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko. Er staan zo’n 60 personen uit de voormalige Sovjetrepubliek op de EU-sanctielijst. De strafmaatregelen betreffen inreisverboden en maken het mogelijk om vermogens te bevriezen.

De Poolse premier Mateusz Morawiecki noemde de arrestatie van Protasevitsj op Twitter een ‘daad van staatsterrorisme’. Ursula von der Leyen, voorzitster van de Europese Commissie, sprak over een ‘volledig onaanvaardbare actie’.

Verenigde Staten vragen internationaal onderzoek

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken schreef zondagavond (lokale tijd) op Twitter dat het een ‘brutale en schokkende daad van het Loekasjenko-regime’ was. ‘Wij roepen op tot een internationaal onderzoek en coördineren met onze partners de volgende stappen. De Verenigde Staten staan achter het volk van Wit-Rusland.’ De VS eist ook de onmiddelijke vrijlating van Protasevitsj. Ook Belgisch minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès heeft op Twitter gereageerd.

De aankondiging van de gedwongen landing van een Ryanair-vliegtuig in #Minsk en de arrestatie van dhr Protassevich moeten onmiddellijk opgehelderd worden. Gewoon onaanvaardbaar. We volgen het op de voet. Ook bezorgd over de situatie van de andere passagiers. #WitRusland — Sophie Wilmès (@Sophie_Wilmes) May 23, 2021

De Wit-Russische oppositieleidster in ballingschap Svetlana Tichanovskaja veroordeelde de arrestatie via Twitter. Ze stelt dat Loekasjenko de veiligheid van alle inzittenden op het spel heeft gezet door de Ryanair-vlucht aan de grond te laten zetten. Ze eist de onmiddellijke vrijlating van Protasevitsj en internationale sancties tegen Wit-Rusland.

The regime forced the landing @Ryanair plane in Minsk to arrest journalist and activist Raman Pratasevich. He faces the death penalty in Belarus. We demand immediate release of Raman, @ICAO investigation, and sanctions against Belarus. pic.twitter.com/ondPBd0kU9 — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) May 23, 2021

De ambassadeurs van de NAVO-lidstaten hebben nog laten weten dat ze dinsdag samenkomen om de arrestatie te bespreken.

Loekasjenko regeert over de voormalige Sovjetrepubliek Wit-Rusland sinds 1994 met harde hand en zou de verkiezingen in augustus vorig jaar door middel van fraude naar zijn hand hebben gezet.