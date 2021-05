Waarom mogen 2.000 voetbalfans samen feesten en mag de rest amper 2 mensen binnen ontvangen? Korpschef en burgemeester reageren

Na afloop van de laatste wedstrijd van het seizoen kwamen tweeduizend Club Brugge-supporters een kampioenenfeestje bouwen net buiten het stadion. Het leverde beelden op waarbij veel vragen gesteld worden in coronatijden, want er werd geen afstand gehouden en niet iedereen droeg een mondmasker. De Brugse korpschef Dirk Van Nuffel en burgemeester Dirk De fauw (CD&V) reageren.

Club Brugge speelde zondagavond de laatste wedstrijd van het seizoen en verloor die in eigen huis tegen Racing Genk. 500 mensen waren daar in het stadion getuige van: voor hen was een testevent opgezet ...