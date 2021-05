Bijna 150 arrestaties in Californië bij groot strandfeest na virale TikTok-video

Een uitnodiging voor een strandfeest op de filmpjesapp TikTok heeft in Huntington Beach in de Amerikaanse staat Californië geleid tot een stormloop van gasten, met vele arrestaties tot gevolg.

149 tieners en jonge volwassenen werden opgepakt op beschuldiging van vandalisme of verstoring van de openbare orde. Dat heeft de politie zondag bekendgemaakt. Volgens berichten in de Amerikaanse media had het evenement, aangekondigd door een TikTok-gebruiker, zaterdagavond meer dan 2.500 mensen naar de kustplaats ten zuiden van Los Angeles getrokken.

De menigte was snel gegroeid en was niet meer onder controle te houden, meldde de politie. De autoriteiten hebben ‘s nachts een avondklok ingesteld. Volgens het persbericht kwamen meer dan 150 politieagenten tussenbeide omdat sommige mensen met flessen en stenen gooiden en vuurwerk afstaken. Winkels, kraampjes en patrouillewagens werden beschadigd toen de menigte zich langs de zeedijk en door de stad bewoog.