Weerbericht | KMI waarschuwt voor lokale onweersbuien

Maandagochtend start regenachtig met daarna soms felle buien. Het KMI waarschuwt voor lokale onweersbuien maandagnamiddag (code geel) met veel regenval en rukwinden tot 60 km/u. De kansen op onweer nemen ’s nachts af maar worden in de loop van dinsdag weer groter. De maxima schommelen tussen 10 en 16 graden.

Dinsdag is er kans op buien, eventueel met onweer. De maxima liggen tussen 10 graden in de Hoge Venen en 15 graden in het centrum. Het is nog steeds winderig met rukwinden tot 60 km/u.

Woensdagochtend is er kans regen in het zuidoosten. Overdag wordt het overal opnieuw wisselvallig met soms buien, maar ook drogere perioden en opklaringen. Het blijft fris voor de tijd van het jaar met maxima van 9 tot 15 graden.

Donderdag zijn er vooral in het oosten nog buien. Elders is het veelal droog met soms brede opklaringen. De maxima liggen tussen 12 en 17 graden.

Vrijdag blijft het waarschijnlijk droog. ‘s Ochtends is er kans op mist en lage bewolking. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met soms brede opklaringen. We halen maxima van 14 tot 19 graden.