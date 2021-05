Antwerp pakt derde plek ten koste van Anderlecht

Antwerp heeft Anderlecht op de laatste speeldag van de Jupiler Pro League nog van de derde plaats en het bijbehorende ticket voor de barrages van de Europa League gehouden. The Great Old haalde het met 1-0 tegen tien man, want bij paars-wit werd Matt Miazga al heel vroeg uitgesloten. RSCA moet vrede nemen met een plaatsje in de voorrondes van de Conference League.

De eerste serieuze kans was voor Anderlecht. Sambi Lokonga kwam met een goed schot over de grond vanop metertje of twintig, Antwerp-doelman Butez zat erbij. Meteen daarna kwam de thuisploeg aan zet. Mbokani zette Cobbaut kinderlijk eenvoudig van de bal en stak door naar Lamkel Zé, maar die liep zich vast. Daar zat meer in.

Nog voor het kwartier kreeg de wedstrijd plots een heel andere aanblik. Anderlecht-verdediger Miazga trok Lamkel Zé, die alleen op doel afliep, tegen de grond. De Kameroener speelde het handig uit en scheidsrechter Boucaut trok rood voor Miazga. Paars-wit nog de volle 77 minuten met een man minder. Vincent Kompany greep overigens meteen in en haalde Verschaeren naar de kant voor de zeventienjarige centrale verdediger Zeno Debast.

Antwerp had moeite om de man-meer-situatie uit te buiten. Het creëerde zeer weinig en de rode kaart was al twintig minuten een feit toen Seck een keer met een weinig overtuigende kopbal op de proppen kwam. RSCA kwam zelfs dichter in de buurt van een doelpunt toen de opgerukte Murillo van dichtbij in het zijnet trapte.

Met de rust stilaan in zicht zette de thuisploeg eindelijk een goed uitgespeelde aanval op. Het resulteerde in een krachtig afstandsschot van Verstraete, dat over verzeilde via het lichaam van Cobbaut. Antwerp werd nu dreigender. De Laet timede zijn sprong en kopbal op een hoekschop uitstekend, maar de bal strandde op de lat. Ook op slag van rust werd het nog gevaarlijk toen Cobbaut ei zo na in eigen doel werkte, maar Anderlecht-doelman Verbruggen stond op de juiste plaats.

Lamkel Zé doet het

Meteen na de pauze hees Antwerp zich op voorsprong. Lamkel Zé kopte een voorzet van Buta in doel. Verbruggen bokste wel nog weg, maar de bal was net over de lijn en dus stond het 1-0.

Anderlecht moest zien te gaan scoren met tien man als het nog de Europa League in wilde. Paars-wit kwam echter steeds minder in het stuk voor.

Op het uur kreeg The Great Old een vrije trap vanop iets meer dan twintig meter. Een interessante plaats, maar Verstraete mikte hoog over. Gerkens kwam even later in de buurt van de 2-0 tegen zijn ex-club, maar Verbruggen hield Anderlecht overeind. De kansen leken ondertussen steeds schaarser te worden in een saaie wedstrijd. Nmecha probeerde het nog eens van buiten de zestien, maar trapte ruim over.

Bij het ingaan van het laatste kwartier raapten ze bij Anderlecht hun laatste moed bijeen en probeerden ze nog eens iets te forceren. Murillo rukte op en bracht voor, maar Nmecha kon er net niet bij. Kompany greep naar zijn laatste redmiddel en bracht in één keer Bruun Larsen, Trebel en Dauda. Ze slaagden er echter niet in om nog een punt uit de brand te slepen.

Aan de overkant kon Mbokani nog op doel koppen, maar hij kon er niet goed bij met het hoofd. Lamkel Zé leek met een lobje nog 2-0 te maken, maar stond buitenspel en werd afgevlagd. Het zal ze bij Antwerp worst wezen. Rood-wit springt op de laatste speeldag nog over Anderlecht naar de derde plaats en gaat de Europa League in, in plaats van de Conference League.