Club Brugge-supporters houden kampioensfeest voor slotwedstrijd voetbalcompetitie

Fans van Club Brugge verwelkomen spelersbus in uitzinnige sfeer voor allerlaatste wedstrijd van seizoen. De coronamaatregelen leken daarbij van ondergeschikt belang.

Kersvers kampioen Club Brugge speelt vanavond zijn allerlaatste wedstrijd van het seizoen tegen naaste achtervolger KRC Genk. Ondanks de felle kritiek op het titelfeest na de beslissende wedstrijd in Anderlecht, daagden de Brugse fans opnieuw massaal op om de spelersbus te verwelkomen. Zij zorgden voor een uitzinnige sfeer.

Slechts een vijfhonderdtal vrijwilligers waren zondagavond om 18.30 uur welkom in het Jan Breydelstadion voor de wedstrijd tegen Racing Genk bij wijze van testevent, maar dat hield de supporters van blauw en zwart niet tegen om alsnog massaal naar Sint-Andries af te zakken. Op de Platse troepten honderden supporters al uren voor aanvang samen voor een officieus kampioenenfeest. ‘Vorig jaar was er al geen feest, dan zijn we blij dat er nu toch iets kan’, zei Christof Van Meel uit Oostende die al drie uur voor de wedstrijd aanwezig was. ‘Ja, er is veel volk en de sfeer is uitgelaten. Maar het is volgens mij best veilig.’

Sven Dhoest, uitbater van Den Compoir: ‘De sfeer is goed en de regels worden, op wat Bengaals vuur na, ook nageleefd. Voor ons is dit na de lange sluitingsperiode absoluut een grote opsteker. Dat de spelersbus onaangekondigd passeerde, was een nog een extra verrassing.’

De politie sloot in de loop van de namiddag de Platse af en controleerde aan de invalswegen op pyrotechnisch materiaal. ‘Uit veiligheidsoverwegingen kregen de horecauitbaters de toestemming om de terrassen weg te halen en raamverkoop te organiseren. Weliswaar mogen ze, als gevolg van de bestaande regelgeving daaromtrent, geen alcohol verkopen’, zei Lien Depoorter, woordvoerster van de Brugse politie. ‘Daarnaast moeten de aanwezigen zich ook houden aan de mondmaskerplicht en de afstandsregels.’