Jesus Soto boekt eerste profzege in Ronde van Murcia

Antonio Jesus Soto (Euskaltel-Euskadi) heeft zondag de Ronde van Murcia (cat. 1.1) op zijn naam gebracht. De 26-jarige Spanjaard bleef na 192,4 kilometer van Los Alcazares naar Alcantarilla vanuit een vroege vlucht voorop en boekte zo de eerste zege uit zijn profcarrière.

Een deel van het peloton van de Ruta del Sol stond een dag later al aan de start van de Ronde van Murcia, een uitgeregende wedstrijd over bijna 200 kilometer tussen Los Alcazares en Alcantarilla. Thuisrijder Alejandro Valverde was met voorsprong de bekendste renner aan de start, maar de oud-wereldkampioen speelde geen rol in het wedstrijdverloop.

Vluchtspecialist Antonio Jesus Soto was duidelijke de sterkste renner van de lange ontsnapping, en ondanks verschillende tegenaanvallen had hij op de top van de laatste beklimming, op twintig kilometer van de aankomst, nog altijd driekwart minuut voorsprong op zijn eerste achtervolgers. Het bleek te volstaan voor de zege, ook al omdat de ploegmaats van Soto afstopten in de achtervolging. Angel Madrazo reed naar plaats twee, Gonzalo Serrano won de sprint voor plek drie.

Soto is de opvolger van Xandro Meurisse, de winnaar van 2020, toen de Ronde van Murcia nog een tweedaagse was. De enige zeven Belgen in deze editie werden opgesteld door Sport Vlaanderen-Baloise, maar zij speelden geen rol van betekenis.