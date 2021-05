Campenaerts grijpt ritzege in Giro

Onze landgenoot Victor Campenaerts was de sterkste en/of slimste van een kopgroep van vijftien. Na een duo-aanval van 23 kilometer met Oscar Riesebeek won hij de sprint met twee in Gorizia. Ook Quinten Hermans (vijfde) legde beslag op een dichte ereplaats. Door de opgave van Emanuel Buchmann (6de) schuift Remco Evenepoel in de stand op naar plaats zeven, nog steeds op 3’52” van leider Egan Bernal.

Hoe kwam de zege tot stand?

Na amper drie kilometer wedstrijd werd de Giro-karavaan opgeschrikt door een massale valpartij. Vijftien renners lagen tegen de grond, waarbij één Belg: Gianni Vermeersch van Alpecin-Fenix. Vier van de vijftien renners moesten de strijd staken: Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe), Jos van Emden (Jumbo-Visma), Natnael Berhane (Cofidis) en Ruben Guerreiro (Movistar).

Omdat de schade zo aanzienlijk was, werd de etappe een half uur geneutraliseerd. Meteen na de herstart kozen vijftien renners het hazenpad. Daarbij vier Belgen: Victor Campenaerts (Qhubeka-Assos), Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal) en Quinten Hermans (Intermarché - Wanty Gobert).

De vijftien kregen een vrijgeleide van Ineos-Grenadiers en verzamelden snel een voorsprong van dertien minuten. Op 23 kilometer van de streep opende Campenaerts de finale met een aanval. Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix) en Albert Torres (Movistar) gingen mee. Achter hen stopte De Bondt voorbeeldig af. Torres weigerde mee te werken omdat Dario Cataldo nog in de achtergrond zat. Op 16 kilometer van de streep werd de nukkige Spanjaard op een kort klimmetje over boord gegooid.

Het duo Campenaerts en Riesebeek verzamelde een bonus van 32 seconden op de dertien achtervolgers. Hoewel Bauke Mollema en Hermans in de slotkilometers nog alle bakens probeerden te verzetten, bleven de twee koplopers buiten schot. Na een sprint à deux won Campenaerts zijn eerste etappe in een grote ronde. Eerder eindigde hij al vier keer tweede in een Giro-rit.

Wie reed zich nog in de kijker?

Belgisch kampioen Dries De Bondt trok voor de derde keer op vijf dagen tijd mee in de vroege vlucht en lijkt een doel gemaakt te hebben van de blauwe bergtrui. Hij pakte vijf punten en staat nu vijfde in het bergklassement met 29 punten. Ook Mollema sprokkelde drie punten. De Nederlander staat derde met 53 punten. De achterstand van De Bondt en Mollema op leider Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroën), 96 punten, is aanzienlijk, maar in de bergrit van maandag kan één renner zomaar 170 bergpunten pakken als hij op de vier cols van eerste categorie als eerste boven komt.

Wat deden de favorieten?

De vijftiende etappe zat geklemd tussen de rit naar de Monte Zoncolan en de koninginnenrit. De klassementsrenners namen dus een snipperdag. Toch waren er enkele verschuivingen in de top tien van het klassement. Opgever Emanuel Buchmann stond voor de rit op de zesde plaats. Doordat de kopman van Bora-hansgrohe wegvalt, schuift Remco Evenepoel op van plaats acht naar plaats zeven. Tobias Foss van Jumbo-Visma komt de top tien binnen, maar zag met Jos van Emden wel een helper uitvallen.

Ook Hugh Carthy kende een baaldag. De nummer vijf uit de stand zag met Ruben Guerreiro een belangrijke klimknecht opgeven. Eerder in deze Giro verloor EF - Nippo ook al Jonathan Caicedo. De spoeling rond kopman Carthy wordt dun.

Verder nog iets leuk dat u moet weten?

In de kopgroep van 15 renners was geen enkele renner van de Italiaanse pro-continentale teams Androni Giocattoli - Sidermec, Bardiani - CSF - Faizene en Eolo-Kometa aanwezig. Een unicum. Deze drie ploegen krijgen van de organisatie nochtans een wildcard met als de doel om de koers op te fleuren met aanvallen.

Bij Lotto-Soudal waren ze wel zeer goed bij de les. Met Harm Vanhoucke en Stefano Oldani was 67% procent van zijn resterende renners mee in de goede vlucht. Thomas De Gendt reed zo in het peloton zonder één enkele ploegmaat aan zijn zijde. Ook de renners van Qhubeka-Assos waren bij de pinken. Met Victor Campenaerts, Max Walscheid en Lukasz Wisniowski zaten drie van hun resterende zes renners in de kopgroep. Het leverde een derde ritzege op.