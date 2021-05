Max Verstappen grijpt Grote Prijs van Monaco en leidt WK-stand

Max Verstappen heeft de felbegeerde Grote Prijs van Monaco gewonnen. Carlos Sainz Jr. (Ferrari) en Lando Norris (McLaren) maakten een onverwacht podium compleet. Voor Mercedes werd het een dramatische zondag: Lewis Hamilton werd pas zevende na strategisch gekwakkel en Valtteri Bottas viel uit na een vreselijke pitstop. Daardoor neemt Verstappen voor de allereerste keer in zijn carrière de leiding in het wereldkampioenschap.

Als men één Grote Prijs Formule 1 kent, dan is het wel die van Monaco. De race in het kleine prinsdom staat bekend om zijn glitter en glamour, maar ook om de smalle straten waarop de race gereden wordt. Dat maakt van het Circuit de Monte Carlo een bijzonder atypische baan waar één foutje makkelijk het einde van je race kan betekenen.

Dat laatste mocht Charles Leclerc aan den lijve ondervinden. De Ferrari-piloot verraste op zaterdag door zich op pole position te kwalificeren voor zijn thuisrace, maar in de slotseconden crashte hij ook. De werkelijke schade daarvan bleek pas op zondag, kort voor de start: tijdens zijn rondje op weg naar de grid merkte Leclerc dat zijn versnellingsbak beschadigd geraakt was bij de crash. Daardoor kon hij de race niet starten.

Voor de jonge Monegask was het een drama. Leclerc zag daarmee een unieke kans verloren gaan om zijn thuisrace te winnen en zou voor de derde keer in drie pogingen de finish in Monaco niet halen. De Ferrari-rijder kwam wel opdagen bij de ceremonie voor de start en werd getroost door verschillende collega’s en prins Albert II, de vorst van de kleine stadstaat.

Hoe verliep de start?

De race ging dan maar van start zonder de lokale held, en de start verliep ongelooflijk kalm. De nieuwe polesitter Max Verstappen behield zonder al te grote problemen zijn leidersplaats. Ook de rest van de top tien bleef ongewijzigd. Verstappen werd gevolgd door Valtteri Bottas (Mercedes), Carlos Sainz Jr. (Ferrari), Lando Norris (McLaren), Pierre Gasly (AlphaTauri), Lewis Hamilton (Mercedes), Sebastian Vettel (Aston Martin) en Sergio Pérez (Red Bull). Zes verschillende teams in de top zeven: in de moderne F1 zie je dat niet vaak.

??????????

LIGHTS OUT!!!



We are racing in Monte Carlo ??



Verstappen gets away cleanly and leads! #MonacoGP ???? #F1 pic.twitter.com/A9dFHseolZ — Formula 1 (@F1) May 23, 2021

Hoe kwam de zege tot stand?

Door geduld. In Monaco is in het recente verleden vaak gebleken dat de zogenaamde overcut goed werkt: daarbij blijft een rijder langer doorrijden dan zijn concurrenten in de hoop om zo tijd te winnen en na de pitstop voor hen te komen. Het werd in de smalle straatjes dus een spelletje tussen de tien teams. Wie zou als eerste met de ogen knipperen en zijn rijders naar binnen halen?

Het antwoord was, verrassend genoeg, Mercedes. In ronde 29 van 78 haalde het de regerende wereldkampioen Lewis Hamilton als eerste van het hele veld naar binnen voor een bandenwissel, in de hoop om zo de voorliggende Pierre Gasly te verschalken. Een ronde later kwam ook teammaat Valtteri Bottas naar binnen. Bij de Fin liep de pitstop echter volledig verkeerd. Door een probleem met de wielmoer kon het team de rechtervoorband niet wisselen. Bottas’ race was meteen ook ten einde.

LAP 31/78



Drama in the pit lane!



Mercedes cannot get the nut off the front right tyre... Bottas is OUT!#MonacoGP ???? #F1 pic.twitter.com/U1nQfz1eIK — Formula 1 (@F1) May 23, 2021

Voor Mercedes werd het nog erger. Hun plannetje om Gasly te passeren, faalde: de Fransman kwam na zijn eigen bandenwissel nipt voor Hamilton weer de baan op. Ook Sebastian Vettel profiteerde: de viervoudig wereldkampioen ging nog langer door en slaagde erin om zowel voor Gasly als Hamilton weer op de baan te komen na zijn pitstop en zo twee plaatsen te winnen.

LAP 33/78



Meanwhile, Hamilton is not happy about losing two places following his pit stop.#MonacoGP ???? #F1 pic.twitter.com/oEdCCc1yRT — Formula 1 (@F1) May 23, 2021

De grote winnaar van het tactische steekspel waren echter de Red Bulls. Verstappen behield zijn leiderspositie eenvoudig en Sergio Pérez bleef het langste van alle toppers doorrijden. Toen ook hij vers rubber kreeg, had Pérez genoeg gedaan om voor Vettel, Gasly en Hamilton op de baan te komen. Met ook nog de uitvalbeurt van Bottas erbij gerekend won de Mexicaan dus maar liefst vier plekken.

In de tweede helft van de race gebeurde er vrijwel niks meer. Enkel het gevecht om de snelste ronde werd nog even interessant. Lewis Hamilton maakte in de slotfase nog een extra pitstop voor nieuwe banden en pakte met overmacht de snelste ronde en het bijhorende extra WK-punt.

Wie onderscheidde zich?

Red Bull was uiteraard de grote winnaar van de dag. Met Max Verstappen op plek één schoot het de hoofdvogel af en dankzij een goede tactische keuze hielp het tweede rijder Sergio Pérez van de achtste naar de vierde plaats. Een ideaal antwoord nadat ze in de vorige race in Spanje nog op tactisch vlak afgetroefd werden door Mercedes. Het team neemt ook de leiding in beide kampioenschappen.

Terwijl zijn teamgenoot misschien wel de ergste dag uit zijn jonge F1-carrière beleefde, schitterde Carlos Sainz in de andere Ferrari. De Spanjaard mocht door het niet starten van Leclerc als derde aan de race beginnen. Dankzij de uitvalbeurt van Bottas werd dat aan de eindstreep een tweede plek: goed voor het derde podium van zijn carrière, zijn eerste bij Ferrari, en tevens ook het eerste podium van het jaar voor de Italianen.

LAP 66/78



?? "No comms please"



Norris requests silence over the McLaren radio as Perez hunts down the Briton for the final podium place ??#MonacoGP ???? #F1 pic.twitter.com/HAhbVLFBYz — Formula 1 (@F1) May 23, 2021

Lando Norris zagen we deze race niet heel vaak in beeld, maar de jonge Brit - nog zo'n rijder met Vlaamse roots, overigens - reed wel een oerdegelijke race. Ook hij profiteerde maximaal van de uitvalbeurt van Bottas om al zijn tweede podium van het jaar te scoren voor McLaren. Norris wordt daardoor zowaar ook weer derde in het WK voor rijders: een bijzonder fraaie prestatie.

Voor het team van Aston Martin werdhet na een moeilijke seizoensstart een heel mooie zondag. Sebastian Vettel deed het al goed in de kwalificatie en schoof dankzij een goede strategie nog op naar plek vijf. Daarmee scoorde hij zijn eerste punten voor zijn nieuwe team en hun beste resultaat van het jaar. Ook Lance Stroll belandde door een goede strategie in de punten: de Canadees werd achtste, terwijl hij pas twaalfde op de grid stond. Een opsteker voor het Britse team.

Wie had zijn dagje niet?

De grote verliezer was natuurlijk Charles Leclerc. Zondag 23 mei 2021 had de mooiste dag van zijn carrière tot nu toe kunnen worden, in plaats daarvan werd het een nachtmerrie. Een unieke kans op winst in zijn thuisrace is gaan vliegen.

Behalve Leclerc is er natuurlijk nog een heel grote verliezer. Mercedes moet met het schaamrood op de wangen vertrekken uit Monaco na een erbarmelijke race. Het team blonk bij de vorige race in Spanje tactisch uit, maar net daar liet het team vandaag grote steken vallen. De gefaalde pitstop van Bottas, die het team een tweede plaats kostte, strooit nog wat extra zout in de wonde. De rekening is niet mals: Mercedes is de eerste plek in beide WK’s kwijt.

Tot slot was het ook voor Monaco-specialist Daniel Ricciardo een race om heel snel te vergeten. De Australiër won deze race nog in 2018, maar nu kwam hij geen moment in het stuk voor. En dat terwijl teamgenoot Lando Norris derde werd. Pijnlijk detail: Norris zette Ricciardo op een ronde. Ook Danny Ric heeft veel om over na te denken na dit weekend.

Hoe hoog was de spektakelwaarde?

De meest spectaculaire Grote Prijs van Monaco was dit zeker niet, maar door het afwachten van de verschillende strategieën en de chaos die kwam zodra de pitstops uitgevoerd werden - was de eerste helft van de race wel interessant om te volgen. De eerlijkheid gebiedt ons echter te zeggen dat u voor de laatste 40 ronden gerust uw televisie had kunnen afzetten.

Wat onthouden we van deze race?

Dat er bij Mercedes brokken te lijmen zijn. Het team zat in een sterke positie na de eerste vier races, maar in Monaco faalde het merk met de ster spectaculair. Wereldkampioen Lewis Hamilton maakte zaterdag al duidelijk dat hij niet al te happy was met zijn team en de tactische keuzes op zondag zullen zijn humeur er alleen maar erger op gemaakt hebben. Dat bleek al tijdens de uitzendingen van de boordradio’s.

In de garage naast die van de Duitsers is het omgekeerde waar. Red Bull heeft na de race in Spanje, waar het op tactisch vlak de loef werd afgestoken door Mercedes, keihard teruggeslagen. Het team is voor het eerst sinds eind 2013 (!) leider in beide kampioenschappen, Max Verstappen staat voor het eerst in zijn carrière op kop in het klassement. Aan Hamilton en Mercedes om bij de volgende race in Azerbeidzjan over 2 weken te reageren.