Acht doden, twee kinderen zwaargewond bij ongeval met kabelbaan in Italië

Bij een ongeval met een kabelbaan in Italië, waarbij een cabine naar beneden stortte, zijn zeker acht mensen om het leven gekomen. Twee kinderen zijn zwaargewond. Dat hebben de hulpdiensten bekendgemaakt.

Het ongeval vond plaats in Stresa, aan het Lago Maggiore, in het noorden van Italië. De kabelbaan brengt toeristen en inwoners van Stresa naar de top van de berg Mottarone in 20 minuten tijd.

‘De voorlopige balans bedraagt acht doden en twee gewonden die met spoed naar het ziekenhuis zijn gebracht’, aldus een woordvoerder van de hulpdiensten. De zwaargewonden zijn twee kinderen. Ze zijn met een helikopter naar een ziekenhuis in Turijn gebracht.

Volgens het Italiaanse persagentschap ANSA zaten 11 mensen in de kabellift. De lift was nog niet lang opnieuw geopend n na de coronabeperkingen in Italië.