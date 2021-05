Bij een actie van het Snelle Responsteam (SRT) van de Antwerpse politie is zaterdagavond een zwaarbewapend commando onderschept op de Luitenant Lippenslaan in Borgerhout. In de twee wagens die werden klemgereden, zaten vijf verdachten die in het bezit bleken te zijn van twee handvuurwapens en een kalasjnikov.

Aanvankelijk werd rekening gehouden met een mogelijke aanslag op de Antwerpse burgemeester Bart De Wever, die al enkele weken extra politiebewaking krijgt. Die close protection is het ­gevolg van bedreigingen uit het ­criminele drugsmilieu, naar aanleiding van Operatie Limit, een ­politieactie rond Sky ECC.

Dat onkraakbaar geachte communicatiesysteem van de georganiseerde misdaad werd door de ­federale gerechtelijke politie gekraakt.

Maar de piste van een aanslag werd verlaten. De inzittenden van wagens zouden banden hebben met een motorbende, die verwikkeld zou zijn in een conflict in het criminele milieu. De vijf verdachten werden gearresteerd. Het onderzoek is in handen van de federale gerechtelijke politie.