‘Twee doses coronavaccin Pfizer beschermen ook tegen Indiase variant’

‘Het coronavaccin van Pfizer/BioNTech is voor 88 procent effectief tegen de ontwikkeling van symptomen van de Indiase coronavariant, B.1.617.2’, meldt de Britse gezondheidsdienst op basis van een studie van Public Health England. Die effectiviteit zou gelden vanaf twee weken na de tweede dosis. Na één dosis is de effectiviteit echter veel lager, zegt de studie ook.

Volgens de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock zijn de data erg hoopvol voor verdere versoepelingen in Engeland. Die staan toch op losse schroeven door de snellere verspreiding van de Indiase variant in het Verenigd Koninkrijk.

De studie van Public Health England ziet een grote effectiviteit van het Pfizer-vaccin tegen de Indiase variant, de B.1.617.2-variant, toch tegen de ontwikkeling van symptomen van de ziekte. Wel zijn twee doses nodig.

Twee doses van het AstraZeneca-vaccin zijn 60 procent effectief tegen symptomen van covid-19.

De studie stelt echter ook dat één dosis van een van de vaccins, Pfizer of AstraZeneca, slechts voor 33 procent effectief is tegen de Indiase variant, en dat na drie weken.

Een inenting met een tweede dosis is dus erg belangrijk, benadrukt Hancock. Het aantal nieuwe gevallen is in het Verenigd Koninkrijk met 10,5 procent gestegen de voorbije week. De meer besmettelijke Indiase variant (B.1.617.2) is er aan een snelle opmars bezig.

De zorg om de verspreiding van de Indiase variant in het Verenigd Koninkrijk leidde ertoe dat Duitsland prompt een quarantaine van twee weken invoerde voor reizigers uit het VK.

Het Verenigd Koninkrijk heeft nog altijd een voorsprong op de meeste andere landen in Europa. Van de 66 miljoen Britten kregen er al 37 miljoen een eerste prik (55 procent), iets meer dan 20 miljoen (30 procent) zijn al volledig gevaccineerd. De Britse premier Boris Johnson heeft een versnelde inenting met een tweede dosis bij 50-plussers aangekondigd.