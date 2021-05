Italië na Songfestivaloverwinning: ‘Rock ’n roll never dies!’

De Italiaanse band Måneskin won de 65ste editie van het Eurovisiesongfestival in Rotterdam met het glamrocknummer ‘Zitti e buoni’. Wie gaat er schuil achter deze glamrockers?

Rockmuziek en het Songfestival: het is vaak een lastig huwelijk. Na de rockers van Lordi, die in 2006 voor Finland wonnen met dank aan hun monsterkostuums, viel er geen rocksong meer in de prijzen op het festival. Måneskin bewijst dat het wél kan, met glamrock zelfs. ‘Rock ’n roll never dies!’, riep zanger Damiano David (22) toen hij op het podium van de Ahoy Arena in Rotterdam de trofee in ontvangst nam. Op de persconferentie na afloop gaf hij meer tekst en uitleg. ‘Zo zie je maar dat het Songfestival geen cheesy evenement is, maar een muzikale competitie waarin alle verschillende stijlen van muziek kunnen zegevieren.’

Maanlicht

Met zijn stoere maar androgyne looks, zijn ontblote bovenlijf en opvallende tattoos (op zijn borstkas prijkt Il ballo della vita, de naam van het eerste album van de groep) is zanger David een opvallende verschijning. Op het podium draagt hij hoge hakken en daagt hij – zoals het glamrock betaamt – de genderstereotypes uit. Op de vraag welk advies ze zou geven aan jongeren die ook ingaan tegen de norm of spelen met genderexpressie, zei bassiste Victoria De Angelis (21) dit: ‘Wees gewoon jezelf en trek je niets aan van anderen die stomme opmerkingen maken. En aan zij die stomme opmerkingen maken: open je geest en stop met anderen te veroordelen.’

Måneskin, met in de rangen ook gitarist Thomas Raggi (20) en Ethan Torchio (20) op drums, is in Italië een geprezen groep. De leden kennen elkaar al sinds de middelbare school en richtten de band op in 2015. De naam ontleenden ze aan het Deense woord voor maanlicht, als eerbetoon aan het thuisland van hun bassist Victoria. De groep bracht al twee albums uit en verkocht in 2018 liefst 140.000 tickets voor shows in Italië en de rest van Europa. Na de zege op het Sanremo festival mocht Måneskin hun land vertegenwoordigen in Rotterdam.

Met dank aan het publiek

‘Dat we nu het Songfestival winnen, is een ongelooflijk gevoel’, zegt zanger Damiano. ‘Dit bewijst dat alles wat we hebben meegemaakt sinds de dag waarop we samen muziek zijn beginnen te spelen op straat, het waard was. Want als je alle stuff die bij dit festival komt kijken wegdenkt, zijn we gewoon vier vrienden die de muziek maken waar we zelf van houden. Dat we hiermee wonnen, is voor ons onbetaalbaar.’

Nochtans zag het er lange tijd niet erg goed uit voor de groep. Måneskin was topfavoriet bij de bookmakers, maar werd slechts vierde bij de vakjury (na Zwitserland, Ijsland en Malta). De groep won het Songfestival vooral door de stemmen van de kijkers thuis, die hen 318 punten gaven, 51 meer dan eerste uitdager Oekraïne. ‘De stemmen van het publiek zijn voor ons het belangrijkste’, aldus Victoria. ‘De vakjury’s hebben een eigen smaak, wat prima is, maar due weerspiegelt niet altijd de smaak van de hele Europese bevolking. En het is wel dat publiek dat naar onze optredens komt.’

Volare

Italië wint het Songfestival zo voor de derde keer. De eerste keer was in 1964 met Gigliola Cinquetti en haar nummer Non ho l’età, de tweede keer in 1990, met het lied Insieme: 1992 van Toto Cutugno. In tegenstelling tot wat velen denken won Domenico Modugno in 1958 niet met zijn nummer Nel blu, dipinto di blu, dat later als Volare een van de grootste hits zou worden uit de geschiedenis van 65 jaar Songfestival.

De vorige overwinning van Italië is dus 31 jaar oud. Sindsdien deed het land van de laars het niet meer zo goed op het festival, maar de laatste jaren is het aan een ware opmars bezig. Op de vorige editie in 2019 werd de Italiaanse inzending Mahmood tweede met zijn nummer ‘Soldi’, na winnaar Duncan Laurence. Dit keer trekt Italië dus wel aan het langste eind en mag openbare omroep RAI volgend jaar het festival organiseren. Het is nog niet bekend of dit in Rome zal doorgaan of in een andere stad.