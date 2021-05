Minder dan 1.500 coronapatiënten in het ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen is onder de drempel van 1.500 gezakt. Dat blijkt uit voorlopige gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

Volgens de gegevens van Sciensano verblijven nog 1.494 mensen in het ziekenhuis, een daling met 17 procent in vergelijking met vorige week. Onder hen hebben nog 544 patiënten intensieve zorg nodig, een daling met 12 procent.

Tussen 16 en 22 mei werden dagelijks gemiddeld 121 mensen met covid-19 opgenomen in de ziekenhuizen. Dat komt neer op een daling met 17 procent in vergelijking met de voorgaande periode.

Tussen 13 en 19 mei zijn elke dag gemiddeld zo’n 2.211 besmettingen vastgesteld. Dat komt neer op een daling met 16 procent in vergelijking met de voorgaande periode. Er werden gemiddeld 43.300 tests afgenomen. De positiviteitsratio bedraagt nog 5,7 procent.

Van 13 tot 19 mei stierven gemiddeld 20,7 mensen per dag aan de gevolgen van een infectie, een daling met 28 procent. Covid-19 eiste in totaal al 24.823 mensenlevens in ons land.