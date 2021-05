Congolese vulkaan Nyiragongo is uitgebarsten

De vulkaan Nyiragongo, nabij de stad Goma in het oosten van Congo, is zaterdagavond uitgebarsten.

De militaire gouverneur van de provincie Noord-Kivu bevestigde de uitbarsting van de vulkaan Nyiragongo op 22 mei vanaf omstreeks 19.00 uur.

In een boodschap die op de lokale radiozenders werd uitgezonden, riep de militaire gouverneur op tot kalmte. ‘Het onderzoek is bezig en de bevolking moet de richtlijnen van de civiele bescherming volgen’, klonk het. ‘We zullen de bevolking meer informatie geven over waar ze veilig is.’

Een helikopter van de Verenigde Naties heeft een verkenningsvlucht uitgevoerd boven de vulkaan, zo vernam het Franse persagentschap AFP. Daarbij werd de uitbarsting bevestigd, maar de lava vloeit momenteel richting Rwanda. Goma en omgeving zijn dus veilig.

De vorige uitbarsting van de Nyiragongo, meer dan 3.000 meter hoog, dateert van 17 januari 2002. Er vielen toen meer dan honderd doden. Bijna heel het oostelijke deel van Goma werd bedekt met lava, waaronder de helft van de landingsbaan van de luchthaven.

De dodelijkste uitbarsting was er in 1977, toen meer dan 600 mensen om het leven kwamen.

Goma ligt in een regio met zes vulkanen, met de Nyiragongo en de Nyamuragira als hoogste.