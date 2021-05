Regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah leren Brusselse jongeren filmen met smartphone

In de Brusselse jeugdhub Capital zijn 50 Brusselse jongeren zaterdag begonnen aan een traject van tien workshops over digitale en audiovisuele vaardigheden. Op hun eerste dag kregen ze meteen tips en tricks aangeleerd van Hollywoodregisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah.

In totaal schreven 400 jongeren zich in voor de Wajow Talent Factory . Aan de hand van hun motivatie, waarom zij content creator wilde worden en waarom zij het talent hebben om de coolste video’s te maken met hun smartphone, werden 50 jongeren tussen 16 en 24 jaar uiteindelijk geselecteerd voor het traject.

Van 22 mei tot 8 september zullen zij in tien workshops ondersteund door heel wat experts en influencers alles leren om tot een afgewerkt product te komen. De jongeren beslissen doorheen het traject zelf of ze de focus willen leggen op filmpjes voor TikTok, Instagram of een klassieke kortfilm. De workshops focussen niet enkel op het filmen, maar ook op het monteren, het vertellen van een verhaal, het nastreven van diversiteit, het regisseren of het verdienen van geld met video’s op sociale media.

De eerste workshop was meteen een met sterallures, want tijdens een vragensessie en een korte introductie stelden het Belgische regisseursduo El Arbi en Fallah al hun ervaring ter beschikking van de jongeren. Een Hollywoodfilm verwachten ze niet van de jeugdige creatievelingen, maar ze leerden hen wel concrete film- en regietechnieken aan.

Op 2 oktober vindt er een showcase plaats van de afgewerkte projecten van de deelnemers.