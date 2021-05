Franse regering bestudeert nachttreinen naar België

De Franse regering wil de komende jaren een hele reeks binnenlandse en internationale nachttreinverbindingen uitbouwen. In een rapport over mogelijke lijnen komt ook Brussel meermaals ter sprake. Zo is een winterse nachttrein Brussel - Rijsel - Lyon - Bourg-Saint-Maurice een optie.

Donderdag reed er voor het eerst in meer dan drie jaar weer een nachttrein tussen de Franse hoofdstad Parijs en de zuidelijke badstad Nice. ‘Dit is nog maar het begin’, tweette de Franse minister van Transport Jean-Baptiste Djebbari naar aanleiding daarvan. ‘Mijn doelstelling is om in 2030 een tiental nachttreinen te hebben.’

De mogelijke nachtelijke routes staan opgelijst in een rapport dat de Franse regering overmaakte aan het parlement. Het gaat om zowel binnenlandse als internationale verbindingen.

Ook verbindingen van, naar of door België zijn in de voorstellen van de Franse regering opgenomen. Het meest in het oog springende daarvan is dat van een nachttrein Brussel - Rijsel - Lyon - Bourg-Saint-Maurice, een verbinding van ruim 1.100 kilometer. Die nachttrein zou alleen tijdens de winter rijden.

Andere verbindingen werden eerder al geopperd. Zoals de route Parijs - Brussel - Hamburg - Kopenhagen - Malmö, waarvoor Zweden de voortrekker is. De ambitie in Zweden is om vanaf augustus 2022 te sporen tussen Malmö en Brussel.

De Franse regering heeft ook plannen om zowel vanuit Brussel als Parijs nachttreinen te laten rijden naar Berlijn en ook Wenen. Het gaat om verschillende treinen die onderweg samengevoegd en later weer losgekoppeld zouden worden. Hier lijkt samenwerking met de Oostenrijkse maatschappij ÖBB logisch: haar Nightjet rijdt al tussen Brussel en de Oostenrijkse hoofdstad Wenen, een verbinding die net volgende week weer wordt opgestart na een coronapauze van ruim een half jaar.

De Franse regering oppert voorts de mogelijkheid om de nachttrein Parijs - Berlijn via Brussel te laten rijden, en Praag als bestemming toe te voegen vanuit zowel Brussel als Parijs.

Nachttreinen zijn aan een revival bezig. De voorbije maanden werden al verschillende initiatieven aangekondigd voor nachttreinen van en naar België, ook al naar bestemmingen die de Franse regering wil bekijken. Zo zouden er in de lente van 2022 mogelijk verbindingen komen Brussel - Luik - Berlijn (initiatief van Moonlight Express) en Oostende - Brussel - Berlijn - Praag/Warschau (European Sleeper). En dan is er nog O.V.O.E. (Ostende-Vienne-Orient-Experience), dat in de winter nachttreinen wil inleggen naar Oostenrijk, en ‘s zomers (vanaf de zomer van 2022) naar Zwitserland en Italië.