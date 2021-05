Pride Parade ontsnapt aan regen tijdens volledig digitale editie

Geen fysieke Belgian Pride Parade dit jaar, maar wel een volledig digitale versie. Om 14 uur werd vanop de Grote Markt in Brussel de start gegeven voor een liveshow die wil tonen dat de LGBTQI+-gemeenschap levendiger is dan ooit. Zaterdagavond wordt het feest met live dj’s gewoon verder gezet in alle woonkamers.

Brussels burgemeester Philippe Close mocht de livestream van de Pride Parade openen met een welkomstwoord vanuit de Gotische Zaal in het stadhuis. Daar vonden voor een beperkt aantal genodigden de opnames plaats voor deze digitale editie. Na de openingsspeech kon het feest een eerste keer losbarsten met een optreden van drag-zangeres La Diva.

Het thema van dit jaar, ‘We Care’, is actueler dan ooit. Enkele getuigen namen het woord en spraken over zowel de lichamelijke gezondheid, maar ook op de mentale en sociale gezondheid van mensen uit de LGBTQI+-gemeenschap. Zeker tijdens deze periode waar bepaalde thema’s dreigen vergeten te worden.

‘We hebben in de laatste jaren gezien dat het juridisch kader voor LGBTQI+-mensen enorm vooruit is gegaan, maar dat het welzijn en de gezondheid niet gevolgd is. Er is nog een behoefte naar een meer inclusieve maatschappij’, vertelt Eef Heylighen, woordvoerster van belangenorganisatie Cavaria.

De uitrol van een grote regenboogvlag op de Grote Markt zette de aanwezigheid van de LGBTQI+-gemeenschap nog eens extra in de verf. Het echte feest van de Pride Parade vindt zaterdagavond nog plaats. Om 19 uur begint een tweede livestream waarbij live dj sets worden uitgezonden op de website en via de Facebookpagina van The Belgian Pride.