Zoekactie Nationaal Park Hoge Kempen stopgezet, tien huiszoekingen bij entourage Jurgen Conings

In het onderzoek naar de voortvluchtige militair Jurgen Conings zijn gisteravond en vanochtend in heel het land tien huiszoekingen uitgevoerd. Dat meldt het federaal parket. Ondertussen is ook een onderzoeksrechter aangesteld voor poging tot moord in een terroristische context.

Het parket meldt dat de zoektocht in het Nationaal Park Hoge Kempen, waar de afgelopen dagen met man en macht naar Conings werd gezocht, is afgerond.

Er vonden gisteravond en vanochtend wel tien huiszoekingen plaats in de entourage van de gezochte militair, aldus het parket. Het zou onder meer gaan om sympathisanten uit extreemrechtse hoek. Ook in het huis van Conings zelf, in Dilsen-Stokkem, werd gezocht.

Ook bij voormalig militair Tomas Boutens, die in 2014 veroordeeld werd tot vijf jaar cel voor zijn lidmaatschap van Bloed, Bodem, Eer en Trouw (BBET), een neonazistische groepering, zou een huiszoeking plaatsgevonden hebben. Dat beweert hij althans zelf op Facebook. ‘Ze zochten J.... alsof die in mijn kast zit. Niet dus. [...] Geen huiszoekingsbevel gekregen, geen lijst van in beslag genomen goederen gekregen. Geen illegale voorwerpen aangetroffen’, stelt Boutens.

Ondertussen is ook een onderzoeksrechter aangesteld, gespecialiseerd in terrorisme. ‘Hij is gelast met de feiten van poging tot moord in terroristische context en inbreuken op de wapenwetgeving in terroristische context’, aldus het parket.

Er wordt nog gewacht op een verslag van Dovo over de boobytrap die Conings in zijn achtergelaten wagen had geïnstalleerd. Daarbij gebruikte de militair een elektrische draad en een springtuig.