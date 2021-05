Lichaam van vermiste Vlaamse studente teruggevonden in Zwitserland

De 21-jarige Sarah Huyghe uit Ieper, die enkele dagen geleden spoorloos verdwenen was in Zwitserland, is dood teruggevonden. Dat heeft de familie laten weten aan het parket van Ieper.

Sarah Huyghe reisde maandag alleen naar het Zwitserse Zermatt, in de Penninische Alpen

Sarah Huyghe. Foto: rr

tussen Zwitserland en Italië. In een chalet waar ze enkele dagen zou logeren, kreeg ze in de nacht van maandag op dinsdag ruzie met enkele vrienden die er al verbleven. Daarop vertrok ze zonder gsm of andere persoonlijke spullen.

Sindsdien werd er met man en macht naar haar gezocht, door de Zwitserse politie, maar ook door familie en vrienden die naar daar waren afgereisd. Vanmorgen nog verspreidde ook het parket van Ieper in ons land een opsporingsbericht. Maar haar familie heeft zopas laten weten aan het parket dat haar lichaam levenloos werd aangetroffen in een rivier vlak bij het chalet waar ze eerder deze week verdween.