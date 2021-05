Driehonderd schapen moeten afgebrande heide in Brecht redden

Driehonderd schapen starten met grazen op het Groot Schietveld in Brecht. De beesten moeten de biodiversiteit van het afgebrande militair domein redden. Dat laat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir weten.

Bijna een maand geleden verwoestte een brand 570 hectare natuur op het militair domein in Brecht. Het ging om 15 procent van de droge heide in Vlaanderen. Een maand later blijkt dat vooral de grassoort pijpenstrootje vlot begint te groeien, die voor nog meer brandgevaar zorgt. Zonder actief herstelbeheer zal de heide plaatsmaken voor deze soort en andere minder waardevolle graslanden.

Daarom starten driehonderd schapen met begrazen. Die kudde moet op termijn aangroeien tot duizend, laat Demir weten.

Tegelijk worden diverse moeilijk toegankelijke zones op het terrein beter ontsloten. Dat moet ervoor zorgen dat een eventuele nieuwe brand beter kan worden bestreden en dat er de nodige nazorg kan worden uitgevoerd.