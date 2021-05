Antwerp Giants en Bergen naar halve finale van play-offs

Na Oostende hebben ook Antwerp Giants en Bergen zich zonder problemen geplaatst voor de halve finales van de play-offs van de EuroMillions League. Limburg United won in de Alverberg van Okapi Aalst en bracht de tussenstand in de kwartfinale op 1-1.

Eén serie van de kwartfinale brengt in deze best of three dus op zondag (15 uur, rechtstreeks op Sporza) en in het Forum van Aalst een beslissende belle. De winnaar van Okapi Aalst-Limburg United neemt het vanaf volgende week woensdag tegen Oostende in de halve finale op. Via onder meer MVP Vladimir Mihailvoic had Okapi Aalst halfweg een 39-44 bonus op het scorebord halfweg. Onder meer een sterke Wen Mukubu liet echter niet begaan. De ex-Belgian Lion wees met 25 punten (waaronder 5 op 6 bommen), 8 rebounds en 2 assists voor de Limburgers de weg. Na een 63-58 tussenstand na drie kwarts ging het dan ook en na een spannend slotkwart naar een 86-81 overwinning voor Limburg United.

Antwerp Giants was van in het begin van de partij in Leuven Bears baas. Vrenz Bleijenbergh (3 punten, 9 rebounds, 7 assists) zorgde met Dave Dudzinski voor 16-20. Niels Van Den Eynde was ook scherp en samen met Phil Cofer en Vincent Kesteloot ging het naar een 31-41 Antwerpse bonus halfweg. In de tweede helft kwam er van een zwak Leuven Bears, zonder Malcolm Bernard (oog) en nog steeds Thibault Vanderhaegen (bil), geen reactie. Meer hadden de Sinjoren niet nodig om via weer Niels Van Den Eynde, Sterling Gibbs en de met een vierpunter uitpakkende Dennis Donkor verder afstand te nemen: 40-52 en 46-66. In het slotschuifje was Leuven Bears niet meer dan een speeltje voor de Giants dat na een collectieve prestatie en met elf spelers die tot scoren kwamen met afgetekende cijfers konden juichen: 62-92. Antwerp Giants dus met een sweep naar de halve finale.

Bergen zette in de tweede helft orde op zaken en plaatste zich met een 2-0 en ten koste van Kangoeroes Mechelen voor de halve finale. Kangoeroes Mechelen speelde nochtans een schitterende eerste helft. Via Domien Loubry, Terry Deroover en Jito Kok ging het dan ook na een 23-18 tussenstand naar een 37-36 bonus halfweg. Ook in het derde schuifje bleven de Maneblussers via ook Trevror Thompson in het spoor van de Henegouwers: 60-62. Kangoeroes Mechelen kraakte echter in het slotschuifje en incasseerde een 10-23 tussenspurt. Jabril Durham, Arik Smith, Auston Barnes en Skylar Spencer zorgden tegen een stilgevallen Mechelse ploeg dan ook nog voor een afgetekende Waalse overwinning: 70-85.

EuroMillions League

Play-offs- kwartfinales(best of three)

Reeds gespeeld

Woensdag

Oostende-Charleroi 86-74

Bergen-Kangoeroes Mechelen 84-60

Antwerp Giants-Leuven Bears 82-63

Okapi Aalst-Limburg United 77-68

Vrijdag

Charleroi-Oostende 51-85 (0-2)

Kangoeroes Mechelen-Bergen 70-85 (0-2)

20.30 Leuven Bears-Antwerp Giants 62-92 (0-2)

20.30 Limburg United-Okapi Aalst 86-81 (1-1)

Zondag

15.00 Okapi Aalst-Limburg United

Halve finales (best of three):

Oostende vs. Okapi Aalst/Limburg United: 26, 28 en eventueel 30 mei

Bergen-Antwerp Giants: 27, 29 en eventueel 31 mei

Finale (best of five)

3, 5, 7 en eventueel 7 en 9 juni