Roger Vanden Stock: ‘Veljkovic stelde me voor om matchen te regelen met de refs’

Dejan Veljkovic, spilfiguur in voetbalschandaal Propere Handen, heeft ook gewezen Anderlecht-voorzitter Roger Vanden Stock benaderd over matchfixing. Dat zegt Vanden Stock in een interview met De Standaard. ‘Ik heb een zuiver geweten.’

Ook Anderlecht was betrokken bij Propere Handen. Toen Marc Coucke de club kocht in 2018 sprak die vrij snel over ‘lijken in de kast’. Voormalig manager Herman Van Holsbeeck werd opgepakt en ondervraagd over zijn deals met de omstreden makelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic, de spilfiguren in het voetbalschandaal. Het gerechtelijk onderzoek is intussen bijna afgerond, maar Roger Vanden Stock komt er niet in voor. Hield hij zich altijd ver van transferdossiers met die types? ‘Ik heb een zuiver geweten’, aldus Vanden Stock in een interview met De Standaard. ‘Ja, de naam Mogi Bayat valt geregeld, maar met hem had ik altijd een goeie band. Mogi kostte ons veel geld, maar zijn werk was wel correct. Dat van anderen daarentegen ...’

‘Dejan Veljkovic heb ik eens uit mijn bureau moeten zetten. Hij kwam me voorstellen om wedstrijden te fixen met scheidsrechters. Hoe kon hij denken dat ik zou meegaan in zo’n plan? Niet met mij. Lang geleden sprak ik me al uit tegen de praktijken van mijn vader (Constant Vanden Stock was betrokken bij de omkoopzaak Anderlecht- Nottingham Forrest, red). Ik heb Veljkovic buitengezet. Die zaken met de scheidsrechters Delferière en Vertenten verbazen me dus niks.’

Refs Sebastien Delferière en Bart Vertenten waren enkele jaren geleden close met Dejan Veljkovic, die beweerde dat hij via hen matchen kon manipuleren. Ook zij werden opgepakt en beschuldigd in de zaak Propere Handen.

Meldingsplicht

Als Vanden Stock vooraf echter weet had van Veljkovic’ acties, had hij wel meldingsplicht. Dieper op de zaak ging hij evenwel niet in. Het gerecht kan alles opnieuw onder de loep nemen, want het zijn nieuwe, stevige beschuldigingen. Kris Luyckx, de advocaat van Veljkovic, wenste vrijdagavond niet te reageren.