‘Conings liet medailles achter op graf ouders’

Jurgen Conings zou dinsdag zijn medailles achtergelaten hebben aan het graf van zijn ouders op de begraafplaats in Peer-Centrum. Dat meldt Het Belang van Limburg.

Een passant zag de medailles liggen en meldde dat aan de politie die de eretekens ophaalde. Dat Conings zijn medailles achterliet, zou volgens militaire experts kunnen betekenen dat hij de strijd heeft opgegeven.

Conings werd meermaals gedecoreerd voor zijn kwaliteiten als scherpschutter, onder meer met het Duitse schutterskoord. Hij kreeg ook een survival-medaille.

De ouders van de militair liggen in een familiegraf. Zijn vader stierf in 1997 en zijn moeder stapte uit het leven in 2003, toen Conings op buitenlandse missie was.