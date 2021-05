Zangeres Lady Gaga werd als 19-jarige verkracht en zwanger op straat gezet door haar producer. Dat vertelt ze in de documentairereeks van Prins Harry.

In de driedelige documentaireserie The me you can’t see, die prins Harry samen met Oprah Winfrey maakte voor Apple TV+, gaan de twee dieper in op mentale gezondheid, een actueel onderwerp in coronatijden.

Dat onderwerp adresseren ze door open en eerlijk te zijn over hun eigen problemen. Prins Harry vertelt over issues die hij had toen hij opgroeide. ‘Ik kan me herinneren dat ik met mijn moeder in de auto reed. Mijn broer en ik zaten op de achterbank, mijn moeder werd gevolgd door paparazzi. Ze huilde en ik kon haar niet beschermen, omdat ik zo jong was. Ik kon niks doen, voelde me machteloos.’

Ook Oprah spreekt erg openhartig over haar jeugd. Hoe ze de afkeer van haar moeder voelde omdat ze een huid had die donkerder was en dat ze niet in huis, maar op de veranda moest slapen. Hoe ze vanaf haar negende verkracht werd door een oudere neef.

Eetstoornis

En zo zijn er meer schokkende verhalen. Van kok Rashad, die jarenlang met depressies kampte en dakloos raakte nadat hij opgroeide met een vader die in de gevangenis zat. Van olympisch bokskampioen Ginny, die een eetstoornis had en een dwangstoornis heeft waardoor ze nachtenlang schoonmaakt en haar handen bijna stuk schrobt als ze per ongeluk iets aanraakt dat in contact is geweest met de vloer.

Ook Stefani Germanotta (35), beter bekend als Lady Gaga, komt aan het woord. Ze vertelt hoe ze op haar 19de maandenlang opgesloten werd in een studio door een producer, werd verkracht en uiteindelijk zwanger en ziek op straat werd gegooid als een wegwerpartikel.

Het zijn stuk voor stuk aangrijpende verhalen die de kijker een spiegel voorhouden. Volgens dokter Bruce Perry in de serie heeft 80% van de mensen direct of indirect te maken met mentale problemen. Het is niks om je voor te schamen, vinden Oprah en Harry. Ze roepen op om erover te praten met iemand uit je omgeving, om hulp te vragen.