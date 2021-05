In een nieuwe reeks op AppleTV heeft de Britse prins Harry het over de mentale problemen die hij kende na de dood van zijn moeder. De koninklijke familie komt er weer niet goed uit.

Dat Harry en William elkaar gevonden hebben in hun kritiek op de BBC, betekent niet dat de plooien tussen beide broers zijn glad­gestreken. Integendeel. Op AppleTV staat sinds vrijdag een vijfdelige reeks waarin internationale vedetten spreken over hun mentale problemen. Harry vertelt daarin dat zijn problemen ­terug te voeren waren naar de dood van zijn moeder. ‘Mijn vader steunde me niet. Hij heeft me laten lijden’, zegt hij. Daardoor zocht hij een toevlucht in drank en drugs.

De familie was lange tijd een obstakel om in therapie te gaan. Zij vond dat hij zich moest leren schikken in het leven van een prins. ‘Maar ik voelde me buiten het ‘‘systeem’’ staan, terwijl ik er toch in vastzat, zoals mijn moeder.’

De onthullingen zijn nog schadelijker voor het imago van prins Charles dan het interview dat hij vorige maand gaf aan Oprah Winfrey. Het wordt steeds duidelijker dat het nooit meer goedkomt tussen Harry en de rest van de familie. ‘The Firm zal me niet langer het zwijgen opleggen’, zegt hij.