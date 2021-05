Wisselvallig en fris weekend

Het weekend start zaterdag met regen, zondag wordt het droog. De temperaturen blijven aan de lage kant voor de tijd van het jaar.

Het wordt een regenachtige en frisse zaterdag. Er trekt een vrij actieve neerslagzone over ons land van de kust naar de Ardennen. Plaatselijk kan er veel regen vallen, lokaal met onweer. Dat meldt het KMI.

Het kwik stijgt zaterdag hooguit tot 13 graden. In de voormiddag is de zuidwestenwind nog vrij krachtig tot soms krachtig met pieken tot 70 à 80 km per uur, tijdens een fellere bui mogelijk nog iets meer. In de late namiddag zwakt de wind wat af.

In de nacht van zaterdag op zondag wordt het droog met opklaringen en minima rond 8 graden. Zondag wordt het tijdelijk droger, maar in de nacht op maandag is er opnieuw toenemende kans op buien en regen vanaf het westen. De maxima bedragen dan 14 graden.

Begin volgende week blijft het nog steeds fris en opnieuw wisselvallig met perioden met regen of buien. Tegen het einde van volgende week zou zich een voorzichtige weersverbetering aftekenen. Het kwik blijft rond 15 graden schommelen.