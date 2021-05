De concurrenten van Hooverphonic gewikt en gewogen

Vanavond treedt Hooverphonic als vierde op in de finale van het Eurovisiesongfestival. Wie zijn de kanshebbers op de eindzege en van wie hebben Alex Callier, Geike Arnaert en Raymond Geerts niets te vrezen?

Cyprus Elena Tsagrinou - El diablo

Is dat Betty Owczarek die over de vloer kronkelt of een kloon van Lady Gaga? Het laatste: de oooohs komen zo uit Gaga’s hit ‘Bad romance’ en ‘El diablo’ rijmt niet toevallig op ‘Alejandro’. Een nul voor originaliteit, maar wat spat deze Griekse godin van het scherm. Ongenode oorwurm!

> Score: 6/10

Albanië Anxhela Peristeri - Karma

Nog zo’n Griekse godin, maar dan van het furieuze soort. Verwacht je aan instrumentale etnische bombast en grote gebaren, inclusief atoombomexplosies.

> Score: 4/10

Israël Eden Alene - Set me free

Nee, ‘Set me free’ gaat niet over de Gazastrook. Het is wel een lekkere discosong in Kylie-stijl. Zangeres Eden Alene heeft stekkebenen, Ethiopische roots en een kapsel in de vorm van een kroon. En in de geweldige laatste minuut zingt ze de hoogste noot ooit op het Songfestival.

> Score: 7/10

Rusland Manizha - Russian woman

Manizha komt op als matroesjka-pop en ontbolstert tot een rappende rode strijdster. Niet voor het communisme, wel voor vrouwenrechten. De honderd Russische vrouwen die aan het eind op de videowall meezingen, zorgen voor een krop in de keel.

> Score: 7/10

Malta Destiny - Je me casse

Destiny zou de child kunnen zijn van Beyoncé, Lizzo en Netta. De Maltese is amper 18, maar wat een performer. Ze vinkt alle hokjes af – Girl power! Body positivity! We no speak americano-deuntje! Flapperhandjes! – maar is bijzonder effectief. Grote kanshebber.

> Score: 7/10

Portugal The Black Mamba - Love is on my side

Een muzikaal buitenbeentje op het festival. Hun act begint in zwart-wit en eindigt als symfonisch concert, maar dat moet verbergen dat het lied voortkabbelt. De eerste Portugese inzending ooit in het Engels.

> Score: 5/10

Servië Hurricane - Loco loco

De comeback van Opium of K3 for adults? Deze drie Servische stoeipoezen hebben zich maar één doel gesteld in deze banger uit de Balkan: zo sexy mogelijk overkomen. De ventilatoren draaien overuren, net als hun heupen en molenwiekende armen. Loco!

> Score: 4/10

Verenigd Koninkrijk James Newman – Embers

De Britten sturen de broer van zanger John Newman, in de hoop om eindelijk nog eens punten te scoren. Dat wordt moeilijk, al is ‘Embers’ een complexloze stamper, voortgestuwd door trompetten.

> Score: 5/10

Griekenland Stefania - Last dance

Stefania heeft Griekse ouders en woont in Utrecht. Haar universum kleurt paarser dan de pakjes van Nicole & Hugo, al heeft ze wel green key-technieken nodig om haar dansers om te toveren tot enkel dansende broeken en capuchons. Haalt de mosterd in de eighties en bij Dua Lipa.

> Score: 6/10

Zwitserland Gjon’s Tears - Tout l’univers

Goed gespiekt is half gewonnen, moet Zwitserland gedacht hebben. De hoge uithalen leent zanger Gjon van Duncan Laurence, de danspasjes en blinkende blouse van Oscar and the Wolf. De dramatische Franse ballade voelt wat te bedacht, maar wordt straf gebracht.

> Score: 6/10

IJsland Da∂i Freyr og Gagnamagni∂ - 10 years

‘How does it keep getting better?’, zingt Da∂i Freyr over zijn huwelijk. De vraag is eerder of niet ­alles steeds slechter gaat: op de afgelaste editie vorig jaar waren ze de gedoodverfde winnaar, dit jaar kunnen ze door een coronabesmetting niet live optreden. ­‘10 years’ prikkelt iets minder dan ‘Think about things’, maar blijft catchy, geeky en spacy.

> Score: 7/10

Spanje Blas Cantó - Voy a quedarme

Spanje stuurt een gladde mooiboy, met een lied over zijn aan ­corona overleden oma en een act waarin hij lijkt haar te bezoeken in de hemel. Verouderd en saai.

> Score: 4/10

Moldavië Natalia Gordienko – Sugar

De zangeres hijgt als Britney ­Spears, ziet eruit als Paris Hilton en lacht als An Lemmens. ‘Sugar’ is zo dertien in een dozijn dat je het al vergeten bent als ze er de pijnlijke eindnoot eruit kermt. Thank you, next.

> Score: 2/10

Duitsland Jendrik - I don’t feel hate

Dat het leuk leven is in een cartoonwereld wist Aqua al in de jaren 90. De ukelele spelende Jendrik gaat volop voor zijn feelgoodboodschap in deze metamusical, waarin de show wordt gestolen door een trompetterende fuck you-vinger.

> Score: 5/10

Finland Blind Channel - Dark side

Na de monsters van Lordi stuurt Finland nu Blind Channel, een rip­-off van Linkin Park en Limp Bizkit. Nostalgie naar de nillies en lekker meebrullen, maar daar blijft het bij.

> Score: 5/10

Bulgarije Victoria - Growing up is getting old

Een melancholisch coming of age-nummer dat van Regina Spektor had kunnen zijn. Alleen is het lied beter dan de saaie act, waarin Victoria dromerig doet op een drijvende ijsschots. Schattig dat ze haar pyjama mocht aanhouden.

> Score: 6/10

Litouwen The Roop – Discoteque

‘Let’s discoteque right at my home/ It is okay to dance alone’, klinkt het coronaproof in dit heerlijk campy nummer, voorzien van hyperkinetische danspasjes in kanariegele kostuums en een vingerchoreografie die de letters E en V vormt – EuroVision, hebt u ’m? Topentertainment!

> Score: 8/10

Oekraïne Go_A – Shum

Het Songfestival, dat is ook ­curieuze etnofolk. En zo stuurt ­Oekraïne een waanzinnige act over een lenteritueel, met een norse zangeres, overal fluiten en een dreigende technodreun. Het tempo wordt halverwege opgedreven tot een trance trip van je welste. Extatisch dansen maar!

> Score: 7/10

Frankrijk Barbara Pravi – Voilà

Barbara Pravi is de liefdesbaby van Edith Piaf en Jacques Brel. Ze brengt haar zelfgeschreven chanson met ontwapenende uitstraling, theatrale frasering en dwingende armbewegingen. Ook de cinematografische enscenering maakt haar tot een topfavoriet.

> Score: 8/10

Azerbeidzjan Efendi - Mata Hari

Vorig jaar zong Efendi over Cleopatra, nu over Mata Hari. Een volstrekt inwisselbare popdreun dus, met etnisch sausje en knallende vuurkanonnen. De Pussycat Dolls van de Kaspische zee.

> Score: 4/10

Noorwegen TIX - Fallen Angel

Zanger Andreas Haukeland heeft Gilles de la Tourette. Hier bezingt hij het gevecht met zijn demonen, nogal letterlijk verbeeld door de strijd tussen hem als engel en vier duivels. Mooie boodschap, fletse boybandsong, kitscherige act.

> Score: 5/10

Nederland Jeangu Macrooy - Birth of a new age

‘Yu no man broko mi’, zingt de in Suriname geboren Jeangu Macrooy: dat is Sranan Tongo voor ‘mij zal je niet breken’. Een soulvol nummer over verzet tegen (koloniale) onderdrukking, maar potten zal het niet breken.

> Score: 5/10

Italië Måneskin - Zitti e buoni

Geweldig rocknummer in sappig Italiaans (‘Parrrla!’), met glamrockoutfits en de rood-zwart-wit esthetiek van The White Stripes. Måneskin – Deens voor maanlicht – is terecht topfavoriet bij de bookmakers. Maar het blijft tricky: rock scoort meestal slecht bij het Songfestivalpubliek.

> Score: 8/10

Zweden Tusse - Voices

Zweden vaardigt ieder jaar een aalglad nummer af waarvan je denkt: hé, dat heb ik al eerder gehoord, maar waar? Voices, gezongen door een 19-jarige oud-vluchteling uit Congo, is geen uitzondering.

> Score: 5/10

San Marino Senhit - Adrenalina

Afsluiten doen we met de bloedmooie Senhit. Ze is erin geslaagd om de Amerikaanse rapper Flo Rida naar Rotterdam te lokken voor een rapsolo. Dit is fletse eurodance on speed, maar aan ‘adrenalina’ geen gebrek.

> Score: 5/10

Eurovisiesongfestival, zaterdag om 21 uur op Eén.