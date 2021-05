Minister van Defensie Dedonder (PS) wil best geloven dat de regels gevolgd zijn door de oversten van Jürgen Conings, maar toch hadden ze verder moeten gaan. ‘Een beetje nadenken is niet verboden, hé. Een veiligheidsmachtiging verlies je niet zomaar.’

‘Neen, we weten nog altijd niet waar hij is. Maar het is de absolute prioriteit om dit individu te vinden en onschadelijk te ...