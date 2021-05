Alexandru Caliniuc (27) schuldig aan moord en verkrachting op assisenproces Sofie Muylle

Op het proces over de moord op Sofie Muylle (27) is de Roemeen Alexandru Caliniuc schuldig bevonden aan moord en verkrachting. Hij riskeert levenslang. Het lichaam van Muylle werd in januari 2017 gevonden op het strand van Knokke. Ze was met geweld om het leven gebracht.

Alexandru Caliniuc (27) vroeg in zijn laatste woord om hem enkel te straffen voor de feiten die hij gepleegd heeft. Volgens de verdediging is er immers enkel sprake van verkrachting en schuldig verzuim.

In de replieken werd scherp gereageerd op het standpunt van Caliniuc. ‘Uw verdedigingsstrategie wijst erop dat u vanbinnen emotioneel dood bent’, aldus meester Filip De Reuse. ‘Het is een verderzetting van uw leven, een aaneenschakeling van plat opportunisme.’ De advocaat van de broer van het slachtoffer vroeg aandacht voor het leed van de nabestaanden. ‘Doe het niet voor mij, doe het voor de familie Muylle. Een familie die gruwelijk getekend is voor het leven. Die mensen hebben recht op rechtvaardigheid.’

Ook meester Luc Arnou herhaalde dat de Roemeen zich wel degelijk schuldig maakte aan moord. Volgens de advocaat van de vader van Sofie liet Caliniuc zijn slachtoffer bewust creperen, om er zelf langer van te kunnen genieten. Met betrekking tot de foltering werd onder andere gewezen op de bittere kou en het sleepspoor van 43 meter. ‘We hebben gezien dat haar ogen nog een teken van bewustzijn gegeven hebben. Ik denk dat die foltering absoluut niet te betwisten valt. Laat u niet misleiden, de man achter mij is een verkrachter en is een moordenaar.’

Procureur-generaal Céline D’havé noemde het schandalig dat de verdediging een herkwalificatie naar schuldig verzuim vroeg. ‘Dan hadden we hier niet gezeten. Als hij Sofie gewoon had laten liggen in een bewusteloze toestand, dan hadden die wandelaars en die joggers haar ontdekt. En dan ging de ambulance gebeld worden en dan leefde Sofie.’ Caliniuc sleepte het slachtoffer echter tot onder een houten staketsel, waardoor ze pas uren later gevonden werd. De openbaar aanklager benadrukte ook dat Sofie eerst gesmoord werd door de beschuldigde. Dat bleek bijvoorbeeld uit zijn DNA op haar mond en de zandkorrels in haar strottenhoofd.

De verdediging reageerde heel kort door een passage uit het verslag van de wetsdokters voor te lezen. ‘Indien de smoring zich effectief heeft voorgedaan, betrof het hoe dan ook een niet-lethale smoring’, aldus meester Pieter Filipowicz.

Zoals gebruikelijk kreeg de beschuldigde het laatste woord van voorzitter Willem De Pauw. In eerste instantie gaf hij aan niets te willen zeggen, maar uiteindelijk stak hij toch van wal. ‘Eerst en vooral wil ik mijn excuses aanbieden aan de ouders die hier aanwezig zijn. Ik weet dat ik een fout gedaan heb. Ik weet dat ik moet gestraft worden, maar voor de feiten die ik gepleegd heb, niet voor de feiten die ik niet gepleegd heb’, klonk het.

Het hof en de juryleden trokken zich om 16 uur terug voor de beraadslaging over de zeven schuldvragen. Na nog geen drie uur waren ze er uit.

Hij riskeert levenslang.

Muylle was op 22 janauri 2017 met haar nieuwe vriend op stap in Knokke. Ze ging een luchtje scheppen maar keerde niet meer terug. Uren later werd haar lichaam gevonden op het strand van Knokke. Ze was verkracht en met geweld omgebracht. Maanden later werd Alexandru Caliniuc, ‘de man met het blauwe jasje’ aangehouden. Hij was de avond van de fetien gefilmd op het strand