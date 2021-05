Nizzolo de snelste in Giro na elf keer tweede te zijn geweest

De dertiende etappe bracht het Giro-peloton van Ravenna naar Verona. Bijna tweehonderd vlakke kilometers met een onvermijdelijke massaspurt als uitkomst. Die werd gewonnen door Europees kampioen Giacomo Nizzolo. Egan Bernal blijft leider.

Hoe kwam de zege tot stand?

Op een klassieke manier. Drie renners kozen al heel snel - na pakweg twintig meter - voor het offensief maar ‘usual suspects’ Rivi, Marengo en Pellaud werden op een dikke vijftien kilometer van de finish gegrepen. Hun maximale voorsprong bedroeg nooit meer dan drie minuten zodat een massaspurt onafwendbaar was.

Wie reed zich nog in de kijker?

Eigenlijk niemand. Iedereen hield zich knap gedeisd in het vooruitzicht van de Zoncolan-etappe van morgen.

Wat deden de favorieten?

Weinig! Of beter, niks. Opnieuw: iedereen hield zich knap gedeisd in het vooruitzicht van de Zoncolan-etappe van morgen.

Verder nog iets leuks dat u moet weten?

Neen, eigenlijk niet. Op vijftig kilometer van de finish probeerden Thomas De Gendt en wat kornuiten nog een waaiertje op te zetten maar daar kwam uiteindelijk ook niets van in huis. Kortom, voor de ‘kleine verhaaltjes’ was u in deze etappe ook niet op de juiste plaats. Marengo en Pellaud blijven onderling strijden om de renner met de meeste kilometers in de aanval. Wel bizar: de Italiaan Eduardo Affini (Jumbo-Visma) leek de spurt aan te trekken voor Dylan Groenewegen maar ging in de laatste hectometers zijn eigen kans en werd nog tweede.