Toch booby-trap in wagen van Jurgen Conings

Toen een boswachter de Audi Q5 van Jurgen Conings dinsdagavond ontdekte aan de rand van het natuurgebied waar hij nu gezocht wordt , zag hij dat er elektrische draadjes aan de deurklinken waren aangebracht. De man zag ook hoe die draadjes op de passagierszetel verbonden leken te zijn met een voorwerp.

Het federaal parket dacht eerst dat het niet om een booby-trap ging. Maar verder onderzoek van zijn voertuig heeft nu toch een verdacht mechanisme aan het licht gebracht. Er wordt nog gewacht op het technische verslag van de ontmijningsdienst DOVO om exact uit te maken wat de bedoeling van Conings ermee was. Maar het lijkt erop dat Conings een zogenaamde ‘trip flare’ had gemaakt, militair jargon voor een struikeldraad die gespannen wordt en waar explosieven aan verbonden zijn.

Met welk soort explosief de draadjes verbonden waren en of dat dan eventueel dodelijk kon zijn, is nog niet duidelijk. Maar zeker is wel, dat als de granaat in brand was geschoten, de kans groot was dat de hele auto ontploft was, want naast vier LAW-granaatwerpers lag er ook nog een hoop munitie in de wagen.

Omdat de auto niet ontplofte, kon de politie in de auto ook nog een derde afscheidsbrief vinden die Conings had geschreven. De eerste twee liet hij achter in het huis waar hij samenwoonde met zijn vriendin.

Het onderzoek naar Conings wordt vandaag ‘minder zichtbaar’ voortgezet, laat het federaal parket nog weten in een persbericht. ‘Op verschillende locaties en met verschillende methoden.’ Het parket is vandaag karig met informatie over hoe de zoektocht verloopt. De sweeping van een gebied van 20 kilometer in het Nationale Park Hoge Kempen leverde donderdag niets op.