Belgian Hammers veroveren olympisch ticket dankzij winst in Lissabon

De Belgian Hammers hebben vrijdag de olympische kwalificatierace in het Portugese Lissabon gewonnen. Daardoor is de gemengde aflossingsploeg in het triatlon zeker van een plaats op de Olympische Spelen in Tokio.

Claire Michel, Jelle Geens, Valérie Barthelemy en Marten Van Riel haalden het voor hun concurrenten uit Italië en Zwitserland. Die drie landen mogen naar Tokio samen met de top zeven van de wereld, die afwezig was in Lissabon.

De Belgian Hammers moesten elk 300 meter zwemmen, 7,2 km fietsen en 1,8 km lopen. Ze finishten in 1u23:58, met 50 seconden voorsprong op Italië en Zwitserland (allebei dezelfde tijd).

Claire Michel opende voor de Belgen en gaf in vierde positie de taak door aan Jelle Geens, op dertien seconden van leiders Italië en Denemarken. Geens moest na het zwemmen twee plaatsen inleveren, terwijl voorin Denemarken, Italië en Zwitserland het initiatief namen. De Limburger maakte in het lopen samen met de Noor Kristian Blumenfelt bijna twintig seconden goed op de koplopers. Daarna slaagde Valérie Barthelemy erin de aansluiting te maken na het zwemmen. Er ontstond in het fietsen een kopgroep van vijf, waaruit de Zwitserse Nicola Spirig versnelde tijdens het lopen. Achter de olympisch kampioene van Londen gaf Barthelemy in tweede positie door aan Marten Van Riel. Die maakte een achterstand van negen seconden goed en reed als leider uit het fietspark. Daarna bouwde hij zijn voorsprong stelselmatig uit.

Michel, Barthelemy, Geens en Van Riel, vorige week allemaal top 15 in de slotmanche van de World Triathlon Series in Yokohama, zijn ook individueel bijna zeker van deelname aan de Spelen.