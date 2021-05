Michèle Cuvelier stopt met de ochtendshow op Studio Brussel

Ze was de eerste stem die de luisteraars van Studio Brussel ’s ochtends vroeg te horen kregen, maar na tweeënhalf jaar houdt Michèle Cuvelier het voor bekeken als presentatrice van de ochtendshow. Na de zomer geeft ze de fakkel door aan Fien Germijns.

Dit najaar zal het niet meer Michèle Cuvelier (29) zijn, maar Fien Germijns (26) die de luisteraars van Studio Brussel wekt. Cuvelier zal in september immers stoppen als presentatrice van de ochtendshow, na tweeënhalf jaar. ‘Ik ben met veel plezier samen met de StuBru-luisteraars wakker geworden. Er is geen betere bende om de prut mee uit de ogen te vegen in alle vroegte.’

De exit van Cuvelier bij de ochtendshow betekent evenwel niet dat ze van de radar verdwijnt. ‘Ook in het nieuwe seizoen blijft ze een absolute sterkhouder van StuBru’, aldus nethoofd Jan Van Biesen. ‘Ik ben heel enthousiast over de nieuwe plannen.’ Wat die plannen precies zijn, blijft voorlopig geheim.

Opvolgster Fien Germijns is alvast opgetogen met haar nieuwe rol. ‘Ik ben het soort mens dat piekt tussen zes en negen uur ’s ochtends. Ik snap het zelf ook niet, maar het komt wel van pas. Niets voelt zo goed als de zweetdruppels van de ochtendrush en een plakbek van de koffie.’