Personeel havenbedrijven werkt voor drugsmaffia, tien arrestaties

Bij een grote actie in en rond Antwerpen zijn donderdag tien mensen opgepakt. Het gaat om mensen op sleutelposities in de haven, bevestigt het parket aan Gazet van Antwerpen. Ze worden ervan verdacht hulp te hebben verleend aan bendes die cocaïne smokkelen.

De actie van donderdagochtend is een zoveelste uitloper van de grote Operatie Sky, waarbij de politie erin geslaagd is de versleutelde berichten die via Sky ECC verstuurd werden te kraken. ‘Die data leveren elementen op in lopende dossiers, maar er komen ook nieuwe strafbare feiten aan het licht’, zegt het parket.

Donderdag vielen speurders van de federale gerechtelijke politie binnen op 24 adressen, onder meer in Antwerpen, Wuustwezel, Merksem, Wilrijk en Sint-Niklaas. Bij de actie werden mensen geviseerd die op sleutelposities in de haven van Antwerpen werken. ‘Ze zijn werkzaam voor transportfirma’s, op haventerminals, rederijen, expeditiekantoren of bewakingsfirma’, bevestigt parketwoordvoerder Kristof Aerts. ‘Ze zouden misbruik maken van hun respectievelijke functie om belangrijke informatie door te spelen of om diensten te leveren aan criminele organisaties die de haven op hun beurt misbruiken voor de internationale smokkel van verdovende middelen.’

Vesseldispatcher

Bij de gearresteerden is onder meer een 32-jarige Antwerpenaar die als vesseldispatcher werkt op MPET, de containerterminal van PSA en MSC aan kaai 1742 van het Deurganckdok. De man werd woensdagnacht op zijn werk opgepakt.

Vijf andere mannen en drie vrouwen werden donderdagochtend opgepakt in en rond Antwerpen, zij worden vrijdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Een tiende verdachte werd donderdagavond in Rotterdam opgepakt, hij zal overgeleverd worden aan ons land.

Bij de huiszoekingen werden handtassen, luxehorloges, juwelen, auto’s en 40.000 euro cash geld in beslag genomen.

De tien verdachten zouden betrokken zijn bij de invoer van verschillende partijen cocaïne via de haven van Antwerpen. Hoewel ze samen opgepakt werden, maken de verdachten niet per se deel uit van eenzelfde organisatie. ‘Het verdere onderzoek zal zich verder toespitsen op de precieze rol van elke verdachte.’