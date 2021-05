In het Gentse havengebied is de rood-witte schoorsteen van de oude Kuhlmannfabriek donderdagmiddag gecontroleerd neergehaald met dynamiet. De zwavelzuurfabriek werd in 1910 gebouwd en wordt in de laatste jaren ontmanteld nadat Kuhlmann in 2009 failliet ging. Bekijk de spectaculaire operatie in bovenstaande video.