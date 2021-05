Vierde dag van klopjacht zonder spoor van Conings

De zwaarbewapende militair Jurgen Conings is sinds maandag onvindbaar. Een sweeping van een gebied van 20 kilometer omtrek in de Hoge Kempen leverde niets op. Het parket ‘houdt alle pistes open’ en bekijkt de verdere stappen.

Is de bivaktent die gisteren bij de sweeping aangetroffen werd van Jurgen Conings? Dat is onduidelijk. Zou iemand die getraind is in camouflagetechnieken zoiets achterlaten?

Foto van de bivaktent aangetroffen bij de sweeping door het leger en de politie. Foto: rr

Is Conings nog in de buurt? De kans lijkt groot, maar zeker is dat niet. Heeft Conings niet ­iedereen op een dwaalspoor gezet door zijn auto achter te laten? Hoe langer de speurtocht duurt, hoe groter de vragen.

Het federale parket liet vrijdagochtend weten dat ‘alle pisten open blijven’ nu de sweeping van donderdag niets opleverde. ‘We hadden concrete aanwijzingen dat hij in het park zat’, zegt Eric Van Duyse, woordvoerder van het federaal parket. ‘Dat hij niet is aangetroffen, hoeft niet te betekenen dat hij niet in de omgeving is of was. Alle elementen in het onderzoek worden nu geanalyseerd en we bekijken wat de volgende stappen zullen zijn. Alle pistes liggen open, we sluiten niets uit.’

Het federaal parket hield vanmorgen een evaluatievergadering om te bekijken wat de volgende stappen zijn in het onderzoek naar de voortvluchtige militair.

De politie en het leger verzamelt vrijdag aan De Salamander, de toegangspoort tot het Nationaal Park Hoge Kempen. De Limburgse gouverneur bevestigt dat de zoektocht wordt voortgezet. Aan de verzamelplaats is het vrijdag voorlopig rustig. Voertuigen van politie en leger rijden af en aan, vier voertuigen met trailers met de paarden van de federale politie zijn rond 9.30 uur gearriveerd.

Het park zelf blijft afgesloten, al is de Steenweg naar As die door het park loopt in de nacht van donderdag op vrijdag weer opengesteld voor het verkeer. Ook de E314 van Maasmechelen naar Lummen is vrijgegeven.