Na zo’n 500 dagen wachten hebben we intussen al bijna acht maanden een volwaardige federale regering. De volgende verkiezingen zijn pas over drie jaar, maar hoe ziet het politieke landschap er vandaag uit? In opdracht van De Standaard en de VRT peilden de VUB en de UAntwerpen naar de mening van de Vlamingen. Chef politiek Jan-Frederik Abbeloos analyseert de peiling in bovenstaande video.