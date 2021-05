Slovenië annuleert expo van Europees Parlement wegens ‘te kritische kunst’

De expo wordt afgeblazen omdat een van de deelnemende kunstenaars een hevige criticus is van de regering van premier Jansa.

Het Europees Parlement organiseert al een tiental jaar een tijdelijke tentoonstelling om het roterende voorzitterschap van de EU in de verf te zetten. De expositie bestaat uit werken uit de collectie van het Europees Parlement en werken die het betrokken land selecteert. Slovenië neemt op 1 juli het stokje over van Portugal.

Maar vrijdag kregen de diensten van het Parlement van de Sloveense minister van Cultuur te horen dat het feestje dit keer niet doorgaat. Vasko Simonti verwees voor zijn beslissing naar de moeizame voorbereiding en terugkerende complicaties. Ook het feit dat het Europees Parlement werken selecteert, schoot in het verkeerde keelgat. ‘Slovenië is een onafhankelijk en soeverein land dat zelf beslist wat het zal tentoonstellen. Het is niet aan medewerkers om voorwaarden te stellen. Zij kunnen dat wel doen, maar ik kan weigeren die te aanvaarden.’

‘Mini-Orban’

Volgens de Sloveense overheidsomroep heeft de beslissing ermee te maken dat het Europees Parlement een werk geselecteerd had van Arjan Pregl. De kunstenaar is een hevige criticus van de regering van premier Janez Jansa.

De 62-jarige Jansa, die ook wel ‘mini-Orban’ wordt genoemd omdat hij zich inspireert op de Hongaarse premier, heeft het moeilijk met kritiek van de media in zijn land. De oppositiepartijen hebben een afzettingsprocedure tegen Jansa’s regering opgestart, waarover het parlement normaal volgende week stemt.