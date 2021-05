Club Brugge is donderdagavond kampioen geworden na een 3-3 gelijkspel tegen Anderlecht. Het is de 17de titel in de geschiedenis van de club, en de tweede op rij. Na affluiten brak een groot feest uit: eerst in de kleedkamers van aartsrivaal Anderlecht, daarna op de bus en uiteindelijk ook met de supporters aan het oefencomplex in Westkapelle.