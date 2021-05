De zoekactie naar de zwaarbewapende militair Jurgen Conings nam donderdag indrukwekkende proporties aan. Er kwam zelfs versterking uit de buurlanden. Maar een spoor was er donderdagavond nog altijd niet.

Sinds dinsdagavond het voertuig van Jurgen Conings (46) in het bosgebied van het Dilserbos in Dilsen-Stokkem werd teruggevonden, ligt daar de focus van de zoektocht. In het hele Nationaal Park Hoge Kempen ...