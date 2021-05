Egypte dwingt bestand af tussen Israël en Hamas

Israël en Hamas zijn akkoord met een staakt-het-vuren, dat vannacht ingaat. Egypte speelde een belangrijke bemiddelingsrol.

De hele dag gonsde gisteren het gerucht dat Israël en de radicale Palestijnse beweging Hamas bereid waren om na elf dagen van gevechten in te stemmen met een staakt-het-vuren in de Palestijnse Gazastrook. Hamas ging eerst akkoord en nadien stemde ook het Israëlische veiligheidskabinet in met een bestand dat was uitgewerkt door Egypte. Donderdagnacht, om twee uur lokale tijd (1 uur in Brussel) stopt het geweld. Hoelang de wapens zullen zwijgen, is nog niet duidelijk.

De afgelopen dagen nam de internationale druk op beide partijen flink toe om een bestand te sluiten. De Amerikaanse president Joe Biden belde woensdag met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en riep hem op tot een ernstige de-escalatie, in de aanloop naar een staakt-het-vuren.

Maar na dat telefoongesprek zei Netanyahu dat hij toch wilde voortgaan met de militaire operatie en dat hij vastberaden was verder te doen totdat het doel werd bereikt. Netanyahu zei ervan overtuigd te zijn dat hij Hamas op militair vlak zwaar moest aanpakken, om de veiligheid van ­Israël te garanderen. De Israëlische premier wilde met de militaire operatie tegen Gaza een lange periode van rust afdwingen na het staakt-het-vuren, waartoe gisteravond dus overeen werd gekomen.

Terwijl er aan het bestand werd gewerkt, ging het wapengekletter aan beide kanten donderdag wel nog gewoon voort. Hamas had zich eerst acht uur lang koest gehouden, totdat het opnieuw raketten op Israël begon af te vuren. De uitwisseling van geweld – raketten op Israël en ­Israëlische bombardementen op Gaza – van de voorbije dagen was de zwaarste escalatie sinds de Gaza-oorlog van 2014. ­Israël voerde dagenlang zware luchtaanvallen uit op Gaza, Hamas vuurde volgens Israël vanuit Gaza zo’n 4.000 raketten af.

Sinds het begin van de gevechten op 10 mei zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 232 Palestijnen omgekomen en meer dan 1.700 gewonden gevallen. Onder de doden zijn 65 kinderen en 39 vrouwen. Haast 450 gebouwen in Gaza zijn vernield of liepen ernstige schade op, waaronder ook zes ziekenhuizen en negen gezondheidscentra voor de eerste hulp. Meer dan 52.000 mensen zijn hun huis in Gaza ontvlucht, een gebied dat door Israël en Egypte wordt afgesloten van de buitenwereld.

Iron Dome

Aan Israëlische kant vielen twaalf doden. Ook moesten 336 mensen in Israël worden verzorgd omdat ze door de raketaanvallen verwondingen hadden opgelopen. Het Israëlische raketafweersysteem Iron Dome onderschepte veruit de meeste raketten die op Israël worden afgevuurd. Maar de raketten veroorzaakten hoe dan ook stress en paniek onder de Israëlische bevolking die, als er alarm wordt geslagen, beschutting moest zoeken in beschermde kamers en kelders. Maar gisteravond kwam er dus een door de burgerbevolking sterk verlangd bestand, waarin Egypte een grote rol heeft gespeeld.