IJslandse discopop en Finse metal overleven tweede halve finale

De finalisten voor het Eurovisiesongfestival zijn bekend, na de tweede halve finale donderdagavond. Het niveau lag niet erg hoog, maar grote verrassingen waren er niet.

Vooraf was het vooral uitkijken hoe IJsland zou scoren. De groep Daði og Gagnamagnið mocht niet live optreden, omdat een bandlid woensdag positief testte op corona. Tijdens de uitzending viel daar niet veel van te merken: onder een repetitievideo van vorige week werd applaus gemonteerd van het publiek vanavond in de Ahoy Arena. De finale hebben ze alvast gehaald.

Het viel op hoe zwak het niveau was van deze tweede halve finale in vergelijking met de eerste halve finale, die Hooverphonic overleefde. De jaren 80 waren volledig terug, met veel synthpop en neonkleurtjes. Veel muzikale hoogvliegers leverde dat niet op, al konden zangeressen Stefania van Griekenland (die in Nederland woont) en Natalia Gordienko van Moldavië de kijkers wel charmeren.

Acts die uit de band sprongen, zoals de Finse metal-groep Blind channel en de Portugese symfonische band The Black Mamba, wisten zich te plaatsen voor de finale, net als San Marino (zangeres Senhit in duet met de Amerikaanse rapper Flo Rida), Servië (dat een soort K3 voor volwassenen zond) en Albanië (met een furieus zingende zangeres).

Ook zanger Gjon’s Tears van Zwitserland en zangeres Victoria van Bulgarije, beide hoog genoteerd bij de bookmakers, kwalificeerden zich voor de finale zaterdag.