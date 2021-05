Club Brugge landskampioen na gelijkspel tegen Anderlecht (3-3)

Club Brugge kan opgelucht ademhalen: de zeventiende landstitel is een feit. De West-Vlamingen speelden 3-3 gelijk op het veld van Anderlecht en kunnen de laatste speeldag niet meer ingehaald worden door KRC Genk.

De vloek van Ernst Happel is gebroken. 43 jaar geleden was het dat Club Brugge zichzelf kon opvolgen als kampioen van België. Onder de Oostenrijkse trainerslegende lukte dat zelfs drie keer op rij. Nu mag Philippe Clement de pluim op zijn hoed steken. De Antwerpenaar wordt twee keer op rij kampioen met Club en drie keer op rij als trainer van een eersteklasser.

Na een recordvoorsprong in de competitie duurde het tot de voorlaatste speeldag van de play-offs om de hand op de begeerde trofee te leggen. De titelstrijd laten aanslepen tot zondag had slecht kunnen aflopen - een ontketend Genk nam eerder op de avond de maat van Antwerp. Maar met een volwassen prestatie zette Club de puntjes op de i. Blauw-zwart was van vijfenzeventig minuten de baas in het Astridpark. Alleen in het allerbegin en op het allereinde liet het steken vallen. De 3-3 van Jacob Bruun Larsen viel te laat om het feestje te verknallen.

Philippe Clement had opnieuw met een tactische verrassing uitgepakt. Hans Vanaken stond opnieuw in de ploeg, maar het was niet Eder Balanta of Mats Rits die plaats moesten ruimen. Het was prijsschutter Bas Dost die verrassend op de bank begon. Clement koos voor een vierkant op het middenveld met Ruud Vormer en Hans Vanaken die de ruimte kregen om te infiltreren. Charles De Ketelaere en Noa Lang opereerden als ‘valse negens’.

In de aanvangsminuten moesten sommige spelers zoeken naar hun positie. Eder Balanta leek Yari Verschaeren voor Anouar Ait El Hadj aan te zien. Hij moest bij balverlies de Belgische Marokkaan aan de ketting leggen maar leek het rugnummer 46 te verwarren met het 51 van Verschaeren.

Terwijl Philippe Clement zijn spelers wees waar ze moesten lopen kreeg Club steeds meer greep op de wedstrijd. Odilon Kossounou won de duels van Lukas Nmecha, Brandon Mechele was meester over Verschaeren en Mats Rits en Eder Balanta deden hun werk tegen Majeed.

Anderlecht-coach Vincent Kompany schreeuwde zich de longen uit het lijf om zijn team aan te jagen, maar El Hadj moest steeds met de bal naar achter. Voetballend raakte paars-wit er niet door.

Er was medewerking van Club nodig om er opnieuw een match van te maken. Clinton Mata kreeg de bal ongelukkig tegen de hand en ref Lawrence Visser kon niet anders dan naar de strafschopstip te wijzen. Nmecha bracht paars-wit op slag van rust met een venijnige panenka langszij.

Lang bleef de hoop op een nieuwe wending in de titelstrijd niet overeind. Club kwam opnieuw als beste ploeg uit de kleedkamers en Noa Lang kon net niet het mistasten van Bart Verbruggen afstraffen. Het was opnieuw Charles De Ketelaere die beslissend was. ‘CDK’ speelde zijn beste partij sinds de 0-4 op Gent en pakte uit met een loepzuivere voorzet vanop links. Opnieuw Hans Vanaken kwam op het juiste moment in de zestien gelopen. Hij klopte Elias Cobbaut – de vervanger van de geblesseerde Sardella – met een rake kopbal.

Ashimeru en Ait El Hadj. De Anderlecht-youngsters werden door Brugse mannen aan de ketting gelegd.

Maar ook aanvallend waren de Brugse spelers baas. Noa Lang ging fluks voorbij Matt Miazga, die zich mentaal al had ingesteld op een avondje Bas Dost. De Nederlander vond Charles De Ketelaere die de inlopende Hans Vanaken bediende. De dubbele Gouden Schoen scoorde met zijn (kippen-)borst zijn tiende van het seizoen. Het tactisch plan van Philippe Clement wierp al bij de eerste kans zijn vruchten af.

Club had de wedstrijd onder controle en Ruud Vormer kreeg twee goeie kansen op de 0-2. Via een vloeiende aanval over rechts, opnieuw met ‘CDK’ en Lang in de hoofdrol, besloot de kapitein te slap met zijn linkervoet. Bij een nieuwe schietkans pakte Bart Verbruggen uit met een prima redding, CDK kopte de rebound uit buitenspel naast.

Het gouden duo De Ketelaere-Vanaken zette Club dus op weg naar de titel, maar ook de Nederlandse connectie op rechts wilde haar duit in het zakje doen. Na een knappe een-twee met Ruud Vormer scoorde Noa Lang de 1-3. Die goal was het sein voor Club om het kampioenenfeestje op te starten. Lang spurtte naar Philippe Clement, Bas Dost en de andere wisselspelers renden het veld op om met de ploegmaats te vieren.

Anderlecht sputterde nog één keer tegen toen Miazga uitpakte met een heerlijke lange bal en Nmecha één keer aan de aandacht van Odilon Kossounou kon ontsnappen. De Duitse belofte-international mocht alleen op Simon Mignolet af en scoorde fraai de 2-3. De 3-3 van Amir Murillo werd afgekeurd maar helemaal in het slot schonk de ingevallen Bruun Larsen paars-wit nog een punt. De Deen had ook al in de heenmatch gescoord op Club.

Tijd om zenuwachtig te worden was er niet meer voor Club. Onmiddellijk na de gelijkmaker weerklonk het laatste fluitsignaal en was de titel voor Club. De stadion-dj in het Astridpark legde ‘Go West’ van de Pet Shop Boys op. Voor de tweede keer op rij en voor de derde keer in vier jaar gaat de trofee naar het westen van het land. De thuiswedstrijd zondag tegen Racing Genk wordt de bekroning van de kampioen en de vice-kampioen van de competitie.

Op 31 mei mag Hans Vanaken met een grote borst aansluiten bij de Rode Duivels. Charles De Ketelaere raakt heel misschien nog van de reservelijst af. En Philippe Clement is na Aimé Anthuenis de eerste trainer met drie titels op een rij. Hij mag straks misschien van een buitenlands avontuur dromen.

Vanaf volgend seizoen gaat Club op zoek naar zijn achttiende landstitel. Een tweede ster komt steeds dichterbij.