Emotionele knuffel, redding baby en zwemvest van plastic flessen: beelden Ceuta gaan wereld rond

De beelden van een jongen die de kust van de Spaanse autonome stad Ceuta bereikt nadat hij met een zwemvest gemaakt uit plastic flessen door de Middellandse Zee was gezwommen, gaan de wereld rond. Een vrijwilliger van het Rode Kruis kreeg haatberichten omdat ze een Senegalese migrant troost. Door de diplomatieke ruzie tussen Marokko en Spanje proberen vele migranten de oversteek te maken naar Europa.

Ceuta ligt op de Afrikaanse oever van de Straat van Gibraltar en grenst aan het Noord-Afrikaanse land Marokko. De Spaanse enclave is populair bij migranten die Europa willen bereiken, de voorbije week slaagden 8.000 migranten Ceuta en zo Europa te bereiken, omdat de Marokkaanse overheid door diplomatieke spanningen de grens niet meer bewaakt.

Beelden van een jongen die lege plastic flessen gebruikt als zwemvest gaan de wereld rond. Hij bereikt al zwemmend het Spaanse strand, maar militairen hebben hem snel te pakken en nemen hem op.

Een foto van Luna Reyes (20), een vrijwilliger van het Rode Kruis, die een man opvangt en omarmt, ging viraal. De jonge vrouw moest haar sociale media-accounts afschermen, omdat ze haatberichten kreeg toegestuurd van mensen met een extreemrechts gedachtegoed.

‘Ze zagen dat mijn vriend zwart is, en ze begonnen te schelden en vreselijke, racistische dingen te zeggen’, zei Reyes aan het Spaanse televisiekanaal RTVE. Als reactie tegen de haatberichten gebruikten andere internetgebruikers de boodschap #GraciasLuna, om de jonge vrouw te bedanken voor haar inzet.

Een ander pakkend beeld is de foto van Juan Francisco Valle, een duiker bij de Spaanse politie, die een baby uit het water haalde. Het kind was ‘volledig nat en heel bleek’, zei de man. ‘Ik wist niet of het kind nog leefde, het was nog heel jong en kon de eigen nek niet ondersteunen.’ Uiteindelijk kon hij het kind uit het water redden.

Foto: Guardia civil

Volgens de Spaanse overheid werd twee derde van die 8.000 migranten intussen uitgewezen en teruggestuurd. Heel wat van hen zijn jonge kinderen zonder begeleiding, die een nieuw leven willen beginnen in Europa. Vaak zijn migranten toch vastbesloten om hun doel te bereiken en proberen ze na hun uitwijzing meteen om het zes meter hoge, metalen hek dat op de grens tussen Marokko en Spanje staat, opnieuw te beklimmen.