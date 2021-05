Psychologe Tine Nys roept beroepsgeheim in

De psychologe die Tine Nys jaren heeft begeleid, wilde niet getuigen in de rechtbank van Dendermonde.

De burgerlijke rechtbank van Dendermonde heeft op twee zittingsdagen getuigen gehoord in de zaak-Tine Nys. Dat is tamelijk ongebruikelijk en wekt de indruk dat de rechtbank erg zorgvuldig met de zaak wil omgaan.

De drie artsen die elf jaar geleden bij de euthanasie van Nys ­betrokken waren, zijn begin 2020 over de hele lijn vrijgesproken door een assisenjury in Gent. Cassatie, waar de familie van Tine beroep had aangetekend, verwees de zaak naar de burgerlijke rechtbank. Van huisarts Joris Van Hove, die de euthanasie heeft uitgevoerd, vraagt de familie Nys nu een schadevergoeding.

Vorige week kregen de vader en zussen van Tine Nys de kans om hun verhaal te doen, net als de drie artsen, onder wie Van Hove.

Gevoelig

Deze week werd Nys’ psychologe opgeroepen, bij wie ze jarenlang ambulant in begeleiding is geweest. De vrouw legde de eed af, en zei vervolgens dat ze niet op vragen wilde antwoorden. Ze beriep zich op haar beroepsgeheim. Dat verraste de voorzitter van de rechtbank: ‘U mag dat doen, maar u begaat geen misdrijf als u het toch doorbreekt.’ Daar had de vrouw ‘andere informatie’ over gekregen, en ze wilde ‘op zeker spelen’. Het toont aan hoe bijzonder gevoelig de kwestie blijft.

De drie gerechtsexperts die kwamen getuigen, verwezen onder meer naar de getuigenis van deze psychologe als reden waarom ze tijdens het assisenproces van mening veranderden. Eerst schreven ze dat Tine voor de nieuwe diagnose van autisme ‘niet uitbehandeld’ was, mondeling kwamen ze daarop terug. ‘Nadat we ons deskundigen­verslag ingediend hadden, kregen we nog veel nieuwe informatie, met name verslagen van verhoren die de voorzitter van het assisenhof gedaan had net voor de start van de assisenzaak’, aldus gerechtsdeskundige en psychiater Paul Cosyns.

Hij blijft erbij dat Van Hove amper een medisch dossier over Nys had. ‘Zijn verslag over zijn contacten met haar is zo summier! Ik had het wel wat uitgebreider verwacht, zeker omdat hij wist dat de familie ertegen was.’ De rechtbank doet uitspraak op 14 september.