KRC Genk pakt makkelijke 4-0 zege tegen Antwerp

KRC Genk heeft zich van zijn taak, winnen om in het spoor van Club Brugge te blijven, gekweten tegen Antwerp. De Limburgers wonnen dankzij drie goals van Kristian Thorstvedt en eentje van invaller Cyriel Dessers.

Maar liefst zestien goals waren er dit seizoen al gevallen in de drie ontmoetingen tussen KRC Genk en Antwerp, het deed het beste verhopen voor de allerlaatste Genkse thuismatch van het seizoen. De start was ook veelbelovend met een hoge pressing en zeventig procent balbezit. Maar verder dan een knal van Bongonda, die werd ontmijnd door Butez, en een net te hoog gemikte volley van Ito reikte het gevaar niet.

Koele kikker

Antwerp knokte zich na het kwartier met iets meer energie en een betere opbouw in de wedstrijd, die weinig opzwepende momenten kende. De bezoekers kregen nog de beste kans maar Hongla talmde zo lang om af te drukken dat een snedige Lucumi zijn initieel balverlies nog knap kon goedmaken.

Pas in de laatste tien minuten van de eerste helft geraakte de Genkse motor weer op toerental. Heynen (op Butez) en Ito (voorlangs) zorgden voor de dreiging maar het was eens te meer Junya Ito, die Racing op weg zette naar de openingstreffer. Le Marchand stuitte de opmars van de Japanner maar geraakte, mede door aandringen van Onuachu, de controle kwijt over de bal. Die rolde perfect voor de linker van koele kikker Thorstvedt, Butez was kansloos tegen de kurkdroge plaatsbal: 1-0.

Eén, twee, drie

De 22-jarige Noor had duidelijk trek in de titel van ‘man van de match’ en zette die ambitie meteen na rust kracht bij. Opnieuw met dank aan Ito, die snoeihard uithaalde. Maar ook de bezoekende doelman Butez stak ongewild een handje toe, door de knal te lossen en daarna wel heel traag te reageren. Onuachu reageerde scherper dan Seck en Thorstvedt mocht de bal in het lege doel trappen (2-0).

Het bleek het vroege nekschot voor een onherkenbaar Antwerp, dat als los zand uit mekaar viel. en plots werd overrompeld door een ontketende bekerwinnaar. Ito, afgevlagd voor buitenspel, liet de eer voor de 3-0 aan… Kristian Thorstvedt. Hij klopte Butez, nadat hij perfect in het straatje was gestuurd door Gouden Stier Onuachu, die voor de verandering een keertje in de huid van aangever was gekropen.

Dankzij zijn hattrick zit de Noor al aan zeven goals (en drie assists) in zijn laatste zeven competitiematchen. Geen wonder dat Thorstvedt één van de spelers is, die TD Dimitri de Condé langer aan de club wil binden.

13 op 15

Zo maakte Racing van zijn laatste thuiswedstrijd een gala-avond. Ook invaller Dessers mocht het vuurwerk nog een keertje laten knallen (4-0). De Genkse supersub maakte zijn tweede goal in twee matchen na nog maar eens een loepzuivere assist van specialist Ito.

Zo werd het Brugse titelfeest opnieuw met minstens 90 minuten uitgesteld. Meer nog, Racing kan na een ronduit indrukwekkende 13 op 15 nog meer dan twee uur blijven hopen op de dubbel én is intussen ook zeker van (mininmaal) een plaats in de derde voorronde van de Champions League. Dit boerenjaar kan in geen elk geval nog kapot.

GENK: Vandevoordt - Munoz, McKenzie, Lucumi, Arteaga - Heynen, Hrosovsky - Ito, Thorstvedt, Bongonda - Onuachu. (Niet ingevallen: Leysen, Preciado, Kouassi, Uronen. Vielen af: Geusens, Nemeth)

ANTWERP: Butez - Seck, Le Marchand, De Laet - Buta, Verstraete, Hongla, Lukaku - De Sart - Miyoshi, Mbokani.

Vervangingen: 61’ De Sart door Lamkel Zé, 73’ Onuachu door Dessers, 78’ Miyoshi, Hongla en De Laet door Avenatti, De Pauw en Batubinsika, 79’ Bongonda door Oyen, 82’ Hrosovsky door Toma en Lukaku door Gerkens.

Doelpunten: 43’ Thorstvedt 1-0, 49’ Thorstvedt 2-0, 64’ Thorstvedt 3-0, 75’ Dessers 4-0.

Gele kaarten: 16’ Miyoshi (gevaarlijke tackle), 67’ Lamkel Zé (natrappen).

Scheidsrechter: Jan Boterberg.

Toeschouwers: gesloten deuren.